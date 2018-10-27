台中花博后里「鄉親日」邀請里民至后里馬場森林園區參觀

2018年10月27日 16:44 中時 陳世宗

后里鄉親們共同搭乘「大台中山手線小火車」遊樂設施首班列車，正式啟動揭開序幕！（陳世宗翻攝）

2018台中世界花卉博覽會開幕日倒數7天，台中市政府27日邀請設籍后里區居民提前至后里馬場森林園區參觀，舉辦我是后里人「鄉親日」活動，同時也藉此進行外部壓力測試，檢視園區內各項設施與服務；期盼讓花博開幕後相關設施服務達最高品質，吸引大批居民排隊爭相進入園區一睹花博風采。

今天后里鄉親日，后里馬場園區由園長亦即觀旅局副局長陳育正、后里區代理區長張大春、廣福里里長郭明洲及鄉親們共同搭乘「大台中山手線小火車」遊樂設施首班列車正式啟動揭開序幕！

陳育正園長說，大台中山手線計畫係透過彩虹線、微笑線、山線、海線鐵路打造大臺中環城軌道系統，串連既有主要都心、三大副都心(豐原、烏日、海線雙港)及山海沿線次核心，有效帶動大臺中地區整體均衡發展。

「大台中山手線小火車」遊樂設施是以大台中山手線計畫為發想，於后里馬場園區楓香林內精心打造仿真小火車，設置雙軌道共六列小火車，月台、車站牌、平交道等一應具全，採雙線對開，每線各三列小火車，每列小火車共有五節車廂，每車廂坐四人，滿載一列可乘坐二十人，採微電動力安全無虞，且每台火車頭裝有感應裝置，火車行進間若前方有人經過，將感應急停，安全更有保障。

陳育正表示，「大台中山手線小火車」及旋轉木馬等2項遊樂設施於今天鄉親日營運特推出買2送1優惠，讓進入園區的后里鄉親遊憩體驗，收費標準均為大人100元，120公分以下孩童80元，凡購買二張票即贈送1張票券大人小孩均可使用。

觀旅局表示，后里馬場園區是利用在地人文特色融入花博主題，修繕整理保留原味，展現歷史文化與現代結合之成果。最重要的是擁有百年歷史的馬場空間，還新建全國最大規模的馬術競技場，全新打造后里馬場園區成為花馬樂園。

不少后里在地居民，對於從小到大就熟悉的后里馬場，哈薩克阿拉木圖馬術特技團隊「馬術競技場」內展現精湛表演驚喜連連，園內整建的「馬場風華館」，呈現台灣馬政發展軌跡、馬術運動發展及后里馬場的歷史文物，整個園區變得煥然一新，讓民眾留下深刻的印象。

自11月3日花博開幕日起，后里馬場園區超過298場精彩的馬術表演外，更結合國際競賽、臺灣蘭花、駿馬與文化展演，顛覆一成不變的展覽形式，擁有許多不容錯過的亮點。

花舞館是后里園區的主展館，它的建築由兩個圓構成一個8字迴圈，無限符號的形狀代表生命、自然循環無間、生生不息，象徵永恆。小圓的「蘭花館」訴說關於臺灣蘭花的故事，而大圓的「競賽館」將打造花藝殿堂，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽，國內外花藝大師運用深厚的花藝素養，與各類型藝術家共同創造出花卉最美麗動人的舞姿。

(中時 )