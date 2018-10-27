台北》大巨蛋怎麼解 丁守中：姚文智要深思熟慮

2018年10月27日 16:39 中時 楊佳穎

國民黨台北市長候選人丁守中昨批評民進黨台北市長候選人姚文智提出的大巨蛋解方可行性不高，姚今則反擊，稱不知道丁要表達什麼，若講話這麼不負責任，就學台北市長柯文哲閉嘴。對此，丁守中下午受訪表示，姚文智要提出好的市政，就要想清楚，畢竟做「蝶翼」可能無法回本，北市府要賠很多錢，「這方面姚文智要深思熟慮」。

姚文智昨拋出大巨蛋解方，要打造「蝶翼」（butterfly wing）前衛造型的高架通廊方案，橫跨忠孝東路、連接南北，整合台北機廠、松菸文創、大巨蛋、國父紀念館、逸仙路、市議會、市府前廣場與公園，打造大安森林公園3倍大、綠意盎然的「東區大公園」。

對此，丁守中昨受訪直言「他的想法可行性並不高」，今日又與姚文智隔空交火，呼籲姚要提出好的市政，就要想得清楚，畢竟大巨蛋350億拿去作「蝶翼」恐無法回本，北市府還要賠錢，而自己上任後，一定在符合公安情況下，在任期內讓大巨蛋完成、營運。

另外，談起11月11日將在凱道舉辦大型造勢活動，丁守中表示，目前黨中央還在協調規劃中，計畫安排民眾上台，針對市政感受講出心裡的話。據了解，此活動為丁陣營本週三開會做出的決定，規劃於11月11日下午2時30分至4時30分，於凱道舉辦「相挺丁守中-拚台北驕傲」造勢活動，藉此凝聚氣勢，屆時將邀國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、黨副主席郝龍斌等人到場站台。

(中時 )