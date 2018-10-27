台中》盧秀燕加碼婦幼福利 林佳龍陣營：不要抄襲政見

國民黨台中市長候選人盧秀燕（左三）27日向支持者承諾，若當選市長，維持婦女、生育及托育補助，還會補足不夠及社福未完善之處。（盧金足翻攝）

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林佳龍競選總部發言人林尚賢27日表示，台中市長林佳龍推動托育、托老一條龍、到宅坐月子、爺孫顧照補助等政策獲好評，希望盧秀燕不要把別人政績變成自己的政見。（盧金足攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕27日馬不停蹄前往黨籍議員候選人的造勢場合站台，向支持者承諾，若當選市長，既有婦女、生育及托育補助都會維持，補足不夠及社福未完善的地方，例如爺奶顧孫補助、恢復老人健保補助等，對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，台中市長林佳龍推動托育、托老一條龍、到宅坐月子、爺孫顧照補助等政策獲好評，希望盧不要持續唱衰台中，把別人政績變成自己的政見。

盧秀燕表示，她將來若當選市長後，會與多名台中市議員的提案一起合作，既有的婦女、生育及托育補助都會維持，並將補足不夠及社福未完善的地方，例如台中市自己的爺奶顧孫補助、公托公幼倍增計畫、兒童版國民運動中心、恢復老人健保補助等，要讓老的好、小的好，年輕人沒煩惱。

盧秀燕表示，民進黨執政後，從一例一休勞基法修惡、油電雙漲物價飛漲，台灣經濟困頓，能源政策又一團亂，犧牲台中人的健康，執政不好到連空氣都弄得很糟，還用龐大的行政資源鬧出促轉會和中選會的東廠事件，令人無法接受，強調「我們跟人民站在一起，無所畏懼！」她會努力回應市民的期待，在經濟上「讓貨出去、錢進來」，在空汙上勇於跟中央對抗，並在多項議題提出政見來補足及解決問題。

對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，林佳龍推動托育、托老一條龍、到宅坐月子、爺孫顧照補助等政策頗獲社會各界好評，盧秀燕主張不排富的老人健保補助，市府落實排富，省下來的經費配合「托老一條龍」政策、敬老愛心卡等措施，提供老人實質照顧，嘉惠更多長輩。

對於盧秀燕質疑這四年來經濟、空汙、交通、低薪未見改善，林尚賢表示，林佳龍上任四年，台中已躍任為全台第二大城，人口每年成長2萬人，不管北漂南漂，都往台中漂；過去三年台中巿的招商成績破9000億，是全台第一名；台中的失業率六都最低，薪資成長六都最高；台中在2016年得到CNN認可是台灣最宜居的城市，相信台中巿四年來的改變跟進步，一定能獲得巿民支持。

(中時 )

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