缺乏教育幕僚　縣市首長候選人教育政策難端牛肉

「2018年縣市首長候選人教育政見論壇」今(27)日在台灣師範大學舉行。（李侑珊攝）

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旺報

「2018年縣市首長候選人教育政見論壇」徵集本次79名縣市首長候選人的教育政見，僅15人主動提供，前台東教育處處長汪履維說，主要政黨縣市首長候選人缺乏教育專業幕僚，目前即便有人提出，但大多缺乏長期規劃，前景堪慮。

面對學者的質疑，前台東教育處處長汪履維則說，縣市首長或是候選人提出的教育政見，呼應的是廣大一般大眾的觀點，但綜觀這些主要政黨候選人所提出的教育政見，問題出在缺乏教育領域專家當作教育幕僚、後勤單位，以協助規劃。

汪履維說：「縣市首長提出的教育政見，最後都會變成很危險的事情，我的感覺是，寧願他們不要提出教育政見，因為選上以後，都會變成災難！」

汪履維也提到，綜觀目前縣市首長候選人提出的教育政見，「其中不少是要花錢的」，主因在於相關政策缺乏整體願景的思考，最後都可能變成縣市政府的負擔，對教育並沒有幫助，規劃教育政見應從長期觀點出發。

汪履維以台東縣的經驗為例並指出，他曾問過台東縣的偏鄉學校的資深教師，在任教期間，課業成績、表現位於前端的學生，最後都往哪裡發展，最後獲得的答案，即是資優學生留在本鄉服務的人數並不多，「我所培養的優秀人才，最後都為別人貢獻」，這個現象所反映，即在地教育部能代表與滿足學生的需求，導致學生學成之後，依舊大量往大都會、國外移動。

汪履維說，教育是長期性的，教育政策、願景難以在短時間內被實現，因此很難在選舉期間，被縣市首長候選人所提出或關注；至於教育政見的提出，如何能同時滿足縣市首長候選人、教育發展，因此成為大哉問。

(旺報 )

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