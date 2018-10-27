台中「Run伴2018」友愛失智 鄰里相伴

2018年10月27日 16:44 中時 陳世宗

活動包括失智桌遊健促、足部照護技巧、餐聚與失智個案照顧經驗交流等，分享與學習照顧經驗、抒發照顧壓力。（陳世宗翻攝）

家寶社會福利慈善事業基金會參與社團法人台灣居家服務策略聯盟所舉辦的「Run伴Taiwan 2018失智症全國宣導活動」，籌畫全台19縣市的台中場；活動現場在清幽綠蔭場地進行精油舒活運動、失智桌遊健促、足部照護技巧、餐聚與失智個案照顧經驗交流等，分享與學習照顧經驗、抒發照顧壓力。

為宣導陪伴失智者的重要性，由臺中市政府衛生局、財團法人童傳盛文教基金會、財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會舉行「Run伴2018友愛失智 鄰里相伴」活動；於27日共同號召童綜合醫院失智共照中心、青松護理之家、家醫護理之家、鈺善園護理之家、愛迪樂健康促進團隊、美商多特瑞精油台中區共同攜手分別從台中市海線、北區、南區、西區接力出發，以伴走、乘坐交通工具等方式，一同會師於國立臺灣美術館。

家寶基金會有感於在海線地區照顧失智長輩的服務過程中看見了失智者需要的實質照顧和生理、心理與社會需求的支持；呼應社團法人台灣居家服務策略聯盟，承襲日本RUN TOMO的精神，接力在台中舉辦「Run伴2018友愛失智 鄰里相伴」活動。

家寶基金會董事長童瑞龍說，失智症並非正常老化的一部份，藥物並非唯一的解藥，家人、鄰里社區的陪伴才是真正的良藥；藉由此活動喚起全國對失智症議題的關注，讓社會大眾瞭解面對失智症，就醫診斷不可少，你我的陪伴是重點。期待透過在地力量串起社區量能，傳遞對失智症更多的溫暖與創造友善社會環境。」。

台中市政府衛生局陳南松局長表示，世界衛生組織（WHO）公布的「2017-2025 世界衛生組織全球失智症行動計畫」中，提到全球每年增加 990 萬人罹患失智症，意即每3秒鐘便新增1個病例。在台灣，至2017年底台灣的失智症人口已超過27萬人，預估2031年失智人口將倍增至逾46萬人，屆時每100位台灣人有超過2位失智者。從數據推估可了解，失智症防治已成為國家與社會大眾須一起面對的議題。

活動當天「阿財伯」一早很開心穿亮橘色活動T-shirt顯得神采奕奕的在家屬美艷姨的陪伴下，從梧棲出發參與Run伴活動。阿財伯很興奮說：「沒有去過美術館，有機會走走真的很開心。」活動現場在清幽的綠蔭場地進行精油舒活運動、失智桌遊健促、足部照護技巧、餐聚與失智個案照顧經驗交流、懷舊音樂分享、長照失智服務諮詢等活動，促使失智長輩及家庭互動交流，分享與學習照顧經驗、抒發照顧壓力。

(中時 )