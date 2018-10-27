福祿壽園區舉行亞洲殯葬研討　環保自然葬將成潮流

亞洲殯葬聯盟教育會議及綠色殯葬論壇在福祿壽生命藝術園區舉行，有5個國家代表出席。（陳慶居攝）

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台灣環保自然葬協會理事長郭慧娟，說明自然葬時勢所趨及目前與家屬需求的差距疑慮。（陳慶居攝）
福祿壽生命藝術園區發言人黃玉玲說，園區設施與相關禮儀均盡量符合家屬相關需求。（陳慶居攝）
苗栗後龍福祿壽生命藝術園區為全台唯一BOO殯葬設施，使用率逐步提高。（陳慶居攝）

自然葬逐漸成為未來殯葬趨勢，包括馬來西亞、日、韓、大陸及台灣的殯葬專家學者，27及28兩日在苗栗後龍全台首座BOO的福祿壽殯葬園區，舉行亞洲殯葬教育聯盟會議及綠色殯葬論壇，研討未來殯葬產業發展創新議題，並期許1年內建立亞洲地區通行的殯葬證照。

為追求地球永續長存，世界各國乃至各行業都紛紛配合綠色環保這股潮流發展，傳統的殯葬產業也不例外。此次論壇邀集大陸教授王治國、日本學院院長木村光希、馬來西亞教授王琛發、台灣環保自然葬協會理事長郭慧娟、韓國教授朴願真與相關業者，針對這項議題研討未來發展。

福祿壽生命藝術園區發言人黃玉玲表示，透過專題演講、學術論文發表、產學成果展示及座談交流進行研討，可作為未來政府部門與產業界殯葬改革與創新之參考。

參與的各國代表更期待達成下列目標，一，對亞洲地區殯葬與環保現況整體認識；二，對殯葬產業問題有深入之省思；三，對綠色殯葬創新方向有新的理解；四，提供政府主管機關未來進一步推動綠色殯葬政策的參考；五，提供產業界未來進一步推動綠色殯葬參考；六，提供學術界相關研究參考。

福祿壽生命藝術園區為亞洲地區最先進的環保墓園之一，經過7設計、3年建造、積厚10年而成，也是唯一BOO合法殯葬設施，為殯儀館、羽化館及納骨塔3合1，保留大量的綠地和野外動物生態。

園區自今年2月試營運進入正式運轉，目前平均每月羽化200名遺體及安排相關儀式。配合綠色殯葬潮流也推動環保自葬，開始由殯、葬到追思、祭祀，以燈代香取代傳統的持香祭拜、紙錢集中焚燒、以追思紀念廳來達到慎終追遠的目的。

董事長林睿紳強調，園區以服務如己親的觀念，透過創新的影音技術完整呈現，祭拜時骨灰甕請至壇前供子嗣共同祭祀；家屬可觀看往生者生前影片，共同追思；協助製作家譜讓子嗣相互交流，藉此打破傳統墓園無法同時間達成的元素，已逐漸贏得家屬的信賴。

台灣環保自然葬協會理事長郭慧娟表示，環保自然葬逐漸被國人接受，但部分仍取決於其運程包括儀式流程、家屬追思需求，當然也牽涉骨灰分解的時間問題等，她深信未來經過研討改善，仍是潮流所趨。

(中時 )

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