東山咖啡季開跑 窯鄉小旅行登場

台南東山咖啡季27日起正式登場。（台南市政府農業局提供）

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台南東山咖啡季27日起正式展開序幕，遊客除了可到東山欣賞壯麗的山景，享受咖啡、青皮椪柑、蜂蜜以及龍眼乾等在地的農特產，東山區農會為了要讓遊客更了解地方農產特色，今年特別推出窯鄉學堂與窯鄉小旅行。

東山咖啡種植歷史已超過一甲子，早在日據時期就由日本人引進阿拉比卡（Arabica）品種種植，市府農業局6年來持續辦理咖啡評鑑，並協助將評鑑優勝咖啡豆送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate），今年度咖啡評鑑冠軍大鋤花間林俊吉之日曬豆更獲得CQI 87.33分之高分。

東山區農會於咖啡季活動期間結合大鋤花間咖啡店、仙湖休閒農場及在地青農與文史工作者，分別於11/3~11/25每周推出窯鄉學堂與窯鄉小旅行，內容包括咖啡烘培教學、柑橘採果、龍眼焙灶窯參訪及東原老街導覽等一系列精彩活動，相關訊息可電洽0916301338佘岡祐先生、0919112833林睿騏先生或逕至https://goo.gl/yrc4U6活動網頁報名，因為配合椪柑產季及數量有限，請及早報名預約，以免向隅。

東山咖啡季已持續辦理十餘年，尤其是製作精美的紀念咖啡杯組頗受咖啡迷的青睞與收藏，今年延續年度生肖咖啡杯的方式，在潔白的磁杯上拓印高雅的藝術文字，極具收藏價值，在東山農會咖啡文化館購買農會桂圓軟Q糖套組產品，即可免費獲贈一組，其他175公路咖啡店家也有類似兌換或贈送方式，詳情請洽店家詢問。

(中時 )

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