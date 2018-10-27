《能源大小事 鳳馨幫你問明白》核四的前塵後路

能源大小事 鳳馨幫你問明白
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中時電子報
綜合報導
核四電廠空照圖。(中時資料照)

命運多舛的核四廠在行政院於2014年4月宣布封存的時候，1號機的試運轉測試其實已接近完成。同年7月，經歷16個月的安檢工作後，時任經濟部長的張家祝召開記者會，宣布核四廠1號機安檢完成並通過試運轉測試，當時的核四廠長是王伯輝。

政黨輪替後，為期三年的核四封存到期，新政府無意繼續封存，台電公司遂將核四由「封存備用」改為「資產維護」。政府停建核四的意圖明顯，完全無視投入的近3000億元鉅資就此放諸流水，更已分批將全新核燃料送往美國待售...。

從核四停止封存到燃料外運的這段期間，無數學者、專家、工程師均期期以為不可並出言反對，這其中苦口婆心、用力最深的就是業已退休的王伯輝廠長。有誰會比現地服務多年的廠長更瞭解核四？到底是什麼樣的因由讓這位前廠長先後撰文數萬字為核四主持正義？

核四的現況與謠言中的內幕究竟是怎樣的天壤之別呢❓

關心台灣未來能源走向的朋友們，千萬不要錯過了❗

一定要來聽聽王廠長的真心話✅

📍10月27日（週六）晚間8時至9時

📍來賓：核四廠前廠長 王伯輝

📍主持人：陳鳳馨

本系列直播的播出時間為每週二、四、六晚間的8時至9時，製作單位特別邀請了十多位向來關注能源、環境、核能安全與核廢處理的學者專家，包括黃修、王明鉅、陳立誠、張善政、魏國彥、王京明、王伯輝、黃其君、蔡春鴻、李敏、葉宗洸、許榮鈞、黃慶村等人，還有以核養綠公投連署活動志工群、街頭受訪民眾，一起來關心能源的大小事以及國家的未來🙌

(中時電子報)

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