綻動踩舞 閑享午茶 美術園道市集優惠好禮獎不完

2018年10月27日 17:01 中時 陳世宗

美術園道活動第一天，由踩舞祭東南亞新住民等組成的「印證幸福舞蹈團」開場演出，象徵踩舞文化與社會的融合。（陳世宗翻攝）

美術園道周邊25間店家為響應踩舞祭，推出聯合優惠折扣，並集結商圈在地特色文創攤位，共同組成繽紛踩舞午茶野餐市集。（陳世宗翻攝）

午茶節推出甜蜜好食的味蕾饗宴及閒雅慵懶的茶飲文化，來到美術園道，民眾多元體驗一次滿足。（陳世宗翻攝）

周末假日何處去？台中市政府觀光旅遊局於27日至28日連續兩日下午2時，

於台中美術園道特別聯合舉辦市集展演活動，由國內8隊踩舞代表隊，搶先曝光舞碼內容，以及在地商圈社團自組團隊，帶來一系列音樂舞蹈藝術表演，搭配午茶拾光輕鬆愜意的花草音樂、職人手作秀，邀請民眾一同到美術園道體驗踩舞祭與午茶節的共伴魅力。

美術園道活動第一天，由踩舞祭東南亞新住民組成的「印證幸福舞蹈團」開場演出，象徵踩舞文化與社會的融合。兩天活動中，彰化大同國中、高雄樹德家商、麗寶樂園、南投民族舞團、泰雅原舞工坊、嘻潮流行學園以及皇家兒童舞蹈團，共8隊踩舞代表隊伍精采輪番上陣，搶先曝光踩舞陣容！

美術園道周邊25間店家為響應踩舞祭，推出聯合優惠折扣，並集結商圈在地特色文創攤位，30多家咖啡、糕餅、茶飲、特色餐車等優質業者，共同組成繽紛踩舞午茶野餐市集，在臺中秋高氣爽的季節，欣賞精彩絕倫踩舞表演的同時，輕鬆體驗午茶樂趣。

台中觀旅局長陳盛山說，今年首度嘗試以動感的踩舞祭結合雅閑的午茶節活動，以文創美食市集作連結，由踩舞祭多元豐富的舞蹈音樂藝術表演團隊帶來熱情動感的演出，再由午茶節推出甜蜜好食的味蕾饗宴及閒雅慵懶的茶飲文化，來到美術園道，民眾多元體驗一次滿足。

現場群眾參加午茶節「花現午茶拾光－野餐市集」安排的「職人茶席沙龍」，體驗茶知識、茶技巧、茶風味；還有「花現玫瑰茶葉蛋趣味剝殼賽」將特有小吃以花入味妙趣呈現，更有擂茶DIY體驗，吃飽喝足玩夠再看精彩吸睛的踩舞表演。

陳盛山強調，2018台中花博開幕後最盛大的國際活動當屬臺中國際踩舞祭，第三屆活動比往年更擴大舉辦，參賽隊伍再創新高達23隊，國內外表團隊伍都是一時之選。踩舞祭今年首次增加美術園道前導暖身活動，希望向下扎根並緊密結合商圈力量，擴大與臺中在地觀光相關產業的合作！

今年並將「全民參與」的理念確實透過活動落實，匯聚全臺灣優秀的學校與民間團體，把編舞、口號、道具等融合在地文化，彰顯臺灣歷史文化背景，讓臺中充滿節慶氣氛！10月27日、28日還看不夠過癮嗎？11月9日至11月11日在台中市府前廣場與夏綠地公園周邊共同體驗踩舞滿滿的熱情與震撼。

(中時 )