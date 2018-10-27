覬覦女會計姿色 7旬色老闆霸王硬上弓

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

新北一間卡拉OK70多歲的李姓老闆，覬覦店內一名已婚女會計已久，去年年底女會計要離職，李竟趁她上班最後一天傍晚，從背後環抱強吻女會計，還把她壓制在地，強脫褲子、扳開大腿，想要硬上放話說：「今天就是要弄到妳！」所幸女會計先生接她下班，及時進入救出老婆，但最後李男與女會計達成和解，新北地院依強制性交未遂罪判李男1年8月徒刑，緩刑4年；尚可上訴。

卡拉OK店老闆李男由於平日就覬覦店內的已婚女會計，去年12月初女會計決定離職，老闆竟趁她上班最後一天傍晚店內僅剩兩人時，從女會計背後熊抱強吻她。女會計奮力抵抗，被李男甩巴掌強脫她長褲，扳開大腿，還不斷說：「我今天就是要弄到妳！」女子死撐爬到大門口，想拉開大門逃脫，李男趴在她身上阻止她行動，幸好會計的先生在門口等她下班，發現有異，才進去救出妻子。

綜合媒體報導，新北地檢署開庭時，李男強辯沒有要性侵女會計，卻對店內監視器拍下他對會計施暴、強脫她褲子無法解釋，加上女子身體多處瘀傷擦傷，檢方依涉嫌強制性交未遂罪起訴。

但新北地院開庭時，李男改口認罪，雙方達成和解，合議庭考量雙方已有合解並賠償，女會計同意給他緩刑，最後判他1年8月徒刑，緩刑4年，緩刑期間須保護管束外，得做40小時義務勞動，接受4小時性別平等教育課程，全案仍可上訴。

(中時電子報)

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