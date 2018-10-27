台南市就業博覽會 媒合率近6成

2018年10月27日 17:01 中時 劉秀芬

台南市政府勞工局第4場就博會27日於新營體育場舉行，吸引逾1500位民眾參與。（台南市政府勞工局提供）

台南市政府今年度第4場大型就業博覽會，27日在新營區體育場內體育館展開，共邀集80家服務、傳統產業、科技業等廠商釋出6017個工作機會，其中有3千多個職缺薪資超過30K，更有廠商提供部分職缺進行「現場錄取」，讓市民也能就近找到理想的工作，初步媒合率58.74%。

2018「台南過生活 台南呷頭路」Part4就業博覽會邀集廠商包含如台積電、光洋應用材料、能元科技、台南紡織等知名企業；另有榮剛材料、大成長城、台灣卜蜂、華新麗華及廣吉食品等22家新營在地及鄰近地區廠商，共釋出了567個工作機會。

勞工局長王鑫基表示，感謝新營區魏文貴區長努力結合在地廠商、提供多項投履歷送好康的求職禮，鼓勵求職者踴躍求職。王鑫基說，台南具有優良的投資環境，也擁有許多優勢的產業，勞工局為協助市民就業，每年辦理4場大型、2場中型及超過300場次的小型及單一徵才活動，他也鼓勵在場的求職朋友「先求有再求好」，先累積工作經驗，才能找到更適合自己的工作。

王鑫基說，勞工局長期辦理各項培訓課程，提升在地勞工工作職能，每次辦理就業博覽會都會結合在地資源提供貼心服務，例如「彩妝義剪」、「面試模擬」、「履歷健檢」和「求職托兒」等，希望讓求職者能安心求職及成功就業，8年來的努力，台南市的失業率從99年的5.1%下降到106年的3.8%，讓台南成為適合生活、工作的移居城市。

就業博覽會為鼓勵求職者踴躍求職，只要投1家履歷就可以兌換求職好禮，另外鼓勵到場民眾踴躍求職，投遞3家以上廠商或現場錄取者可參與抽獎，由勞工局王鑫基局長抽出幸運得主張先生獲得「隨鮮杯果汁機」1台。

(中時 )