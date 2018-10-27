影》YouTube霸主將換人做？這個印度頻道來勢洶洶

2018年10月27日 17:17 中時電子報 吳映璠

正當九合一大選進入白熱化，影音播放平台上也正進行一場激烈比賽，連續五年穩坐YouTube訂閱數第一名的頻道PewDiePie，可能不久後就得將冠軍寶座拱手讓人了，因為印度寶萊塢文化來勢洶洶，音樂頻道T-Series每年以倍數速度追趕，網路上甚至有直播影片，時刻計算兩個頻道的訂閱數消長情形。

YouTube訂閱數冠軍寶座可能讓位，PewDiePie特地拍攝影片向T-Series下戰帖。

根據美國財經新聞媒體CNBC報導，瑞典搞笑YouTube頻道PewDiePie已經連續五年坐穩訂閱人數第一的寶座，YouTube統計資料網站Social Blade顯示，目前它的訂閱數來到6,760萬人，不過這個冠軍頭銜可能很快就要換人當，因為來自印度的T-Series音樂頻道追趕速度驚人，訂閱人數達6,733萬人。

儘管兩個頻道之間仍有將近30萬人的訂閱數差距，不過CNBC及美國有線電視新聞網（CNN）分析，T-Series訂閱數成長速度飛快，和年初時相比，總訂閱人數已經翻倍、增加約4,000萬人，相較之下PewDiePie今年以來的成長速度為15%、僅增加970萬人。

PewDiePie是由一位名叫謝爾貝里（Felix Kjellberg）的29歲瑞典年輕人成立的，成立於2010年，早年是以電玩直播主身分起家，由於風格強烈、活潑而受到關注，不過近年來已逐漸轉型為拍攝搞笑與時事評論影片，他以英語拍攝影片，粉絲遍布美國、加拿大、英國，就連歐洲的義大利、法國等地也是人氣不減。

T-Series最近主打歌手Guru Randhawa的新歌《Downtown》。

T-Series則是成立於2006年，它的母公司T-Series是印度最大的唱片與製片公司，頻道內容則是高品質的寶萊塢音樂MV。

CNN分析T-Series訂閱數急升與印度的人口基數有很大關係，網路的影響力呈現爆發式成長，現在印度使用網路的人數已經超過5億人口，預期未來幾年會成長得更快，谷歌印度負責人安南丹（Rajan Anandan）更直言印度現在是影片優先的時代。

PewDiePie與T-Series的競爭進入白熱化，網路影片數據公司Tubular Labs更預估T-Series會在明天（28日）正式擠下PewDiePie，成為YouTube新霸主，網路上也有直播影片時刻計算兩個頻道的訂閱數消長情形。

(中時電子報)