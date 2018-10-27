向酒駕候選人說不 受害人家屬至國民黨彰化縣黨部抗議

2018年10月27日 17:31 中時 謝瓊雲

林美娜（右四）強調，提名三度酒駕的累犯、有公共危險罪前科的候選人，對民主政治、對酒駕零容忍，都是非常大的傷害。（謝瓊雲翻攝）★喝酒過量，有礙健康！

反酒駕、零容忍，向酒駕候選人說不！台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香，帶著酒駕受害者、義工南下彰化縣，27日中午至國民黨彰化縣黨部抗議提名三度酒駕肇事的柯振杯參選。

對此柯振杯回應，已依法執行服刑完畢，付出應有的代價，且出獄後深切反省，減少應酬喝酒、且請司機開車，積極投入反酒駕宣導，是因服務被認同肯定，才能獲得提名。

彰化縣黨部主委張曼莉則強調，全縣酒駕候選人並非只有他一人，且他已受到法律制裁、得到教訓並公開道歉；之前黨部確實曾有考量，擔心因此影響黨的形象，但當地許多基層支持者、黨員都認為要給他機會，最後決定以報准方式代表國民黨參選。

台大已故醫師曾御慈母親陳敏香沉痛說，每個酒駕事故背後都是悲傷的故事、家庭一輩子的傷痛，不想看到悲劇一再重演，因此特別南下彰化表達訴求，呼籲鄉親淘汰酒駕候選人。

協會祕書長林美娜表示，協會對國民黨提名酒駕累犯參選縣議員，嚴正表示譴責；雖然全國酒駕的人何其多，但根據資料顯示，柯5年3犯、每次酒測值都超標，甚至被判刑7個月，如此惡劣行徑，沒想到服完刑後還不以為意，繼續被提名回鍋參選，這對民主政治、酒駕零容忍很大的傷害，難道非得要等到撞死人才算嚴重？

林美娜強調，今年8月台北市議員童仲彥酒駕自撞，協會成員前往表達抗議，最後本人宣布退選、為前往登記參選，因此這次首度南下，針對最具指標性的柯振杯，除了前往彰化縣黨部抗議，晚間成員們也專程出席國民黨籍彰化縣長候選人王惠美與和美鎮長阮厚爵聯合競選總部成立晚會，表達訴求；28日上午還將前往和美鎮市區、傳統市場掃街，呼籲選民拒投柯振杯。

協會指出，國民黨提名的彰化縣第三選區（和美、線西、伸港）縣議員候選人柯振杯是酒駕累犯、公共危險罪者，去年5月15日第三度酒駕肇事，且藉故拖延酒測，最後酒測值為每公升0.43毫克，遭法院在不得易刑範圍內，量處最低度刑有期徒刑7月及併科罰金6萬元，僅罰金部分可易服勞役。今年1月10日下午到彰化地檢署報到、發監執行，成為國內首位酒後駕車失去議員職務的民意代表。

協會指出，柯振杯2013年3月首次在台中市酒駕肇事，酒測值0.82，獲判拘役50日、併科罰金3萬元。2016年12月在彰化縣再度酒駕肇事，撞倒機車造成兩人受傷，酒測值0.65，與被害人和解、獲輕判被判拘役50天，易科罰金。

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(中時 )