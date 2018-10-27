新竹》超級助選員馬英九竹縣連跑5場：我內疚

2018年10月27日 17:43 中時 莊旻靜

前總統馬英九（左四）27日前往新竹縣，為縣長候選人楊文科（左五）造勢，送上菜頭象徵好彩頭、好出頭。（莊旻靜攝）

前總統馬英九繼13日出席新竹縣長候選人楊文科的竹東競選總部成立後，再度造訪新竹縣，被問及為何一口氣跑5鄉鎮，他回應「這裡需要我」。馬英九也說，卸任總統2年，發現各行各業吃了很多虧，他抱著贖罪的心情，摩頂放踵到處助選，希望國民黨提名候選人都能當選，「2020拿回政權」。

馬英九致詞時表示，這2年台灣真的是很辛苦，他感到最內疚的是，離開總統職位後，台灣的農民、漁民以及觀光產業都吃了很多虧。現在的政府無法提升薪資競爭力，能源政策「擺來擺去不知該怎麼辦」，馬英九說，再這樣往下走，「台灣很危險」，連計程車司機都感嘆，要趕上以前水準很難，他也碰過一位旅館老闆，「講著講著眼淚掉下來，跟我說，你們回來好不好」。

馬英九說，國民黨要回來，要有能力、經驗者擔任各級民意代表，不是只為了國民黨，也是為了2300萬人民，希望大家在緊急成敗關頭，投下關鍵的1票。

馬英九也說，韓國瑜在高雄的造勢晚會，吸引了3萬甚至5萬人，韓國瑜不是高雄人，甚至不是本省人，他出身眷村，在深綠的高雄卻能抓住高雄人的心，馬英九也呼籲新竹縣民，在新竹縣要有同樣的想法，把新竹縣交給楊文科，一樣能安心放心。

馬英九說，楊文科過去不是選舉出身，但他是高級公務員，在竹科、中科歷練 33年之久，也擔任過新竹縣政府祕書長、副縣長，具有行政經驗，也了解科技及產業，儘管民調有超出對手3％，不過還在誤差內，「請大家告訴大家，差你1票楊文科會落選」，新竹是科技大縣，也是兵家必爭之地，「希望大家全力以赴，走向勝利」。

(中時 )