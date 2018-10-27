不滿父親再婚 男星氣炸放話「不會養你老婆」

陳學冬在節目上自曝為父親再婚大吵。（圖／取自新浪娛樂微博）

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中時電子報
陳學冬過去分享母親離婚後拒絕再婚。（圖／取自新浪娛樂）

28歲男星陳學冬6年前演出電影《小時代》走紅，最近他上節目《奇葩說》，自曝父母離異後，他17歲時父親想再婚，陳學冬強力反對，只因他覺得對方「有目的」、沒有工作，為此陳學冬放話脫離父子關係、未來不會幫忙養繼母，但仍無法阻止，父子關係一度降到冰點。

影片》陳學冬談父親再婚

陳學冬過去曾在錄影時分享父母早在他7歲時離婚，母親恢復單身後至今仍選擇孤身一人過生活，不敢尋覓新的幸福，主因是「害怕失望，害怕那個人比我爸更差」，聽了令人心疼，最近陳學冬上《奇葩說》，更分享為了父親再婚鬧過家庭革命。

陳學冬表示17歲時阻撓過父親再婚，但沒成功，陳學冬甚至連「脫離父子關係」這種話都說出口了，父親仍不願意妥協，主持人馬東好奇陳學冬為何不同意爸爸再娶？他說：「我覺得那個人有目的啊！然後那個人到現在還沒有工作」，質疑繼母將父親當長期飯票。

談到父親梅開二度，陳學冬說撫養父母親是天經地義的，但他不認為自己有義務要養父親的老婆、孩子，堅持不願稱呼對方「媽媽」或「繼母」，陳學冬和父親關係一度鬧到很僵，直到近年才好轉，他笑說會「聊到父親自己內疚」，例如對爸爸說：「你從小沒管我，現在憑什麼管我」、「你從小沒養我，為什麼現在讓我養你呢？」對此網友也紛紛贊同，說：「確實是啊，沒毛病」、「這個真的只有經歷過的人才懂」、「抱抱冬冬」。

(中時電子報)

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