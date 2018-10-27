裙襬搖搖LPGA第3天 徐薇淩、科達並列領先

2018年10月27日 17:28 中時電子報 廖德修 、 季志翔 ／桃園報導 ／桃園報導

由於風和日麗又正逢假日，大溪球場湧入了大批的球迷到場為球員加油。(季志翔攝)

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今（27）日進行第3回合，受到風勢變大的影響，選手成績普遍普遍下滑。我國選手徐薇淩僅打出2鳥2柏忌、平標準的72桿，3天累計207桿（-9）。美國選手柯達則抓下5隻小鳥，吞下2個柏忌，以69桿（-3）繳卡，3天累計207桿（-9）由並列第4進步到與徐薇淩並列領先。

首日領先的英格蘭選手夏朵芙先抓下2鳥，一度追上徐薇淩，以-10桿並列領先，但接下來吞下柏忌、雙柏忌，反而以73桿（+1）作收。韓裔紐西蘭籍的前球后高寶璟打出平標準桿72桿，亦比昨天失色不少。

反觀另一位韓國選手高真榮，以及英格蘭選手白蘭特羅則異軍突起，今天都打出69桿（-3），表現亮眼；另一位美國選手康梅根4鳥2柏忌，以70桿結束18洞也還不錯。最後夏朵芙、高寶璟、高真榮、白蘭特羅、康梅根5人都是3天累計209桿（-7），暫時並列第3。

「球后」朴城炫確實有一套，眾家女將都被強風打敗，她卻能克服天候，抓下4隻小鳥，更難得的是未吞柏忌，繳出68桿，是全場最佳成績。不過她前兩回合太差，尤其昨天打76桿（+8），第16洞竟4柏忌，形同崩盤，目前她以3天215桿（-1）並列第20。

旅日名將盧曉晴打出71桿（-1），她抓下4隻小鳥，但也吞了3個柏忌，3天累計215桿（-1）並列第20，在台灣選手中僅次於徐薇淩。

其實今天表現最佳的台將是錢珮芸，抓下6隻小鳥，可惜也吞了4個柏忌，最後以70桿（-2）作收，3天累計217桿（+1）並列第25，算是進步很多。另一位台將劉依貞先盛後衰，前9洞表現優異，後9洞卻判若兩人，最後只繳出73桿，也以累計217桿（+1）並列第25。

(中時電子報)