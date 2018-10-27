裙襬搖搖LPGA第3天 徐薇淩、科達並列領先

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽27日舉行第3回合的比賽，圖為在領先組的徐薇淩。(季志翔攝)

友善列印
中時電子報
／桃園報導
由於風和日麗又正逢假日，大溪球場湧入了大批的球迷到場為球員加油。(季志翔攝)

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今（27）日進行第3回合，受到風勢變大的影響，選手成績普遍普遍下滑。我國選手徐薇淩僅打出2鳥2柏忌、平標準的72桿，3天累計207桿（-9）。美國選手柯達則抓下5隻小鳥，吞下2個柏忌，以69桿（-3）繳卡，3天累計207桿（-9）由並列第4進步到與徐薇淩並列領先。

首日領先的英格蘭選手夏朵芙先抓下2鳥，一度追上徐薇淩，以-10桿並列領先，但接下來吞下柏忌、雙柏忌，反而以73桿（+1）作收。韓裔紐西蘭籍的前球后高寶璟打出平標準桿72桿，亦比昨天失色不少。

反觀另一位韓國選手高真榮，以及英格蘭選手白蘭特羅則異軍突起，今天都打出69桿（-3），表現亮眼；另一位美國選手康梅根4鳥2柏忌，以70桿結束18洞也還不錯。最後夏朵芙、高寶璟、高真榮、白蘭特羅、康梅根5人都是3天累計209桿（-7），暫時並列第3。

「球后」朴城炫確實有一套，眾家女將都被強風打敗，她卻能克服天候，抓下4隻小鳥，更難得的是未吞柏忌，繳出68桿，是全場最佳成績。不過她前兩回合太差，尤其昨天打76桿（+8），第16洞竟4柏忌，形同崩盤，目前她以3天215桿（-1）並列第20。

旅日名將盧曉晴打出71桿（-1），她抓下4隻小鳥，但也吞了3個柏忌，3天累計215桿（-1）並列第20，在台灣選手中僅次於徐薇淩。

其實今天表現最佳的台將是錢珮芸，抓下6隻小鳥，可惜也吞了4個柏忌，最後以70桿（-2）作收，3天累計217桿（+1）並列第25，算是進步很多。另一位台將劉依貞先盛後衰，前9洞表現優異，後9洞卻判若兩人，最後只繳出73桿，也以累計217桿（+1）並列第25。

(中時電子報)

中職》黃姵嘉為Lamigo開球 「抱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。