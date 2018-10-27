台北米其林月開跑 PRIME ONE「重譯經典」以限定料理饗客

2018年10月27日 18:07 中時 徐力剛

室內半透明玻璃設計，白天用餐採光十足，提供消費者絕佳用餐環境。（圖片提供／PRIME ONE）

隨著《2018台北米其林指南》公布，無論星級餐廳或餐盤推薦餐廳，皆成為食家饕客夢幻名單，欲大啖美食卻一位難求。台北花園大酒店「PRIME ONE牛排館」參加台北米其林月，推出午、晚間限定套餐，帶來全新「星」級饗宴。

PRIME ONE牛排館此次以「重譯經典」為主題，以拿手料理為基底，加入巧思打造特色美饌，11月1日至30日限期供應，午間套餐每客1650元+10%、晚間套餐每客2400元+10%，每個餐期至少保留10席座位（需提前預約），想一嘗為快的饕客可前往「台北米其林官網」預定。

美味盛宴由冷前菜「生鯛魚塔塔/柚子/黃瓜」拉開序幕，精選新鮮魚片去骨，加入海鹽、巴西里、山蘿蔔葉等香料醃漬，佐以特製柚子膠與鯛魚塔塔品嘗，滑順魚肉入口即化，尾韻帶有淡淡柚香，混搭小黃瓜爽脆口感，能以笑提升味覺層次。

熱前菜首選「脆皮豬五花/綜合根莖/柑橘」選用噶瑪蘭豬五花部位為食材，透過舒肥手法低溫烹調，將肉汁緊緊鎖住，再切成塊狀入鍋煎至外皮酥脆，豬肉特有嚼勁充斥口中，搭配綜合柑橘果膠，突顯出食材鮮甜風味。湯品部分則拿出「番茄濃湯/蘿勒/起司義大利餃」，先以洋蔥、牛番茄、九層塔、蒜頭等製成湯底，再以瑞可達起司、莫扎瑞拉起司手工製作義大利餃，上桌時碗中緩慢倒入番茄濃湯，讓湯餃與蕃茄充分融合，愈吃愈涮嘴。

當中最吸睛非主餐「美國Prime濕式熟成30天老饕牛排 6 oz」莫屬，主廚精選老饕部位入饌，先以高溫烤製鎖住肉汁，待表面微熟後，放入保溫箱維持攝氏48度回溫和煙燻，建議先品嘗牛肉原味，再蘸佐喜馬拉雅岩鹽、紅酒鹽或法國鹽之花，別有一番風味。

(中時 )