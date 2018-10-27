彰化》魏明谷競選短片化身小巨人 號召支持者一起做對的事

2018年10月27日 18:14 中時 謝瓊雲

影片中魏明谷化身為小巨人，踏遍彰化縣內許多重大的景點，宣傳具體建設成果。(謝瓊雲翻攝)

魏明谷競選總部最新宣傳影片「一起做對的事！」27日同步在Line、FB、YOUTUBE等平台上架，一天下來已有逾2萬次點閱率。(謝瓊雲翻攝)

選戰倒數28天！爭取連任的彰化縣長魏明谷競選總部27日同步Line、FB、YOUTUBE等各大網路平台發表宣傳短片「一起做對的事！」片中魏明谷化身進擊小巨人，踏遍大佛、龍山寺和圓林園等景點宣傳重大建設政績，影片還分為國、台語兩版本，且搭配不同配樂，目前已累積逾2萬次點閱。

「一起做對的事！」影片中，魏明谷化身為小巨人，每一步走過的場景，都具有代表意義，藉此宣傳彰化縣近年來在教育、福利、綠能產業與交通建設的具體成果，邀請彰化縣民一起來看見彰化的發展與未來。

像是任內所提倡的校園種電，在上次豪大雨中發揮滯洪效果的園林園，以及帶來高額稅收的離岸風電等具體的縣政成果。此外，也有對於未來彰化縣的相關規劃，特別是彰化人等了數十年的鐵路高架化工程、台中捷運延伸至彰化等，要來帶動產業發展的交通基礎建設，都蘊含其中。

競選總部指出，魏明谷透過基礎建設，帶動產業發展，再用產業發展的收入，回饋到教育和社會福利。用乾淨能源創造永續稅收，這就是彰化的發展模式，未來更將成為台灣成功的發展模式。這也是「一起做對的事」影片想傳達的主要概念。

影片邀請長期幫蔡英文和蘇貞昌拍攝競選影片的製作團隊，導演從感性的角度，來向縣民報告，魏明谷過去努力的足跡，以及未來的願景。製作團隊表示，魏明谷是個做事很認真、很用力的縣長，具備前瞻的縣政規劃視野，但形象比較低調；因此此次讓魏明谷化身為小巨人，運用空拍、仰角等不同角度運鏡效果，彰顯魏明谷對彰化縣的各種規畫。

(中時 )