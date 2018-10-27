罹難領隊朱永照 女兒在靈堂前交換婚戒 了卻父親心願

2018年10月27日 18:02 中時 楊漢聲

導遊兼領隊的朱永照帶著台東卑南國中師生到韓國交流，卻不幸搭上翻覆的普悠瑪列車罹難，他的大女兒原本計畫明年結婚，這也是朱永照生前最期盼及在意的事，為了讓父親能了卻心願，朱永照大女兒朱育萱27日在父親靈堂前與男友交換戒指，希望讓父親能別再掛心，一路好走。

台鐵普悠瑪列車出軌事件造成18人罹難百餘人輕重傷，其中不幸罹難的朱永照，他最掛心的就是大女兒朱育萱何時出嫁，原本計畫是明天才結婚，為了完成父親心願，他與男友在父親靈堂前舉行交換戒指儀式。

交換戒指儀式在27日下午2點半開始，由父親好友也是台東縣政府參議辛進祥擔任見證人，眾多親友也一同參加，辛進祥說，主要是來幫忙老同事完成心願，他生前就非常希望大女兒能有個好歸宿，希望透過交換戒指的儀式能讓他走的沒有罣礙。

辛進祥強調，他代替朱永照以父親的身分說祝福的話，告訴他們婚姻不是1加1大於2，而是0.5加0.5等於1，雙方都要去掉自己0.5的壞習慣來成就成為1個1，希望他們能夠接受大家的祝福，從此平順，讓爸爸走的安心。

好希望爸爸能牽著我的手，走進禮堂，可是爸爸就這樣走了。哀傷的表情全都寫在朱育萱臉上，希望這個交換戒指儀式讓父親能夠看見，了卻父親的心願。

(中時 )