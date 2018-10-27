《中時晚間快報》裙襬搖搖LPGA第3回合 徐薇淩、科達並列領先

◎裙襬搖搖LPGA第3回合 徐薇淩、科達並列領先

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中時電子報
綜合報導

◎裙襬搖搖LPGA第3回合 徐薇淩、科達並列領先

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今（27）日進行第3回合，受到風勢變大的影響，選手成績普遍普遍下滑。我國選手徐薇淩僅打出2鳥2柏忌、平標準的72桿，3天累計207桿（-9）。美國選手柯達則抓下5隻小鳥，吞下2個柏忌，以69桿（-3）繳卡，3天累計207桿（-9）由並列第4進步到與徐薇淩並列領先。

◎韓國瑜氣勢驚人 網民：像18年前扁盛況

◎韓國瑜氣勢驚人 網民：像18年前扁盛況

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在鳳山經武陸橋下造勢，湧進5萬人，國民黨台北市議員候選人徐巧芯喊，看到現場環景照片真的很振奮。「我們一定會贏回高雄！韓國瑜一定能贏！」PTT網民更直指，韓國瑜造勢盛況，僅18年前的陳水扁2000年大選選前之夜，可堪比擬。

◎北部今晚轉涼下探16℃ 中南部早晚溫差逾10度

氣象局預報員程川芳表示，今晚東北季風增強，大陸乾空氣逐漸南下，北部及東北部將由短暫雨轉為多雲並開始降溫，今晚至明晨雲嘉以北低溫可至16℃，民眾要注意保暖。中南部的高溫仍在30℃上下，但早晚溫差可達10度以上。

◎斥陸建金錢帝國 美國務卿：必反擊

陸美在貿易及軍事上角力全面升級之際，美國國務卿蓬佩奧26日受訪時再度公開批評大陸，指控陸方為了建立一個「帝國」，不惜以投資賄賂其他國家的領導人，以換取損害他國人民的基建計劃。他更揚言，對於大陸的這種手法，「每一個挑戰都會得到美國強有力的回應，我們會在每一個領域進行應對。」

◎丁噹踩場《夢想的聲音》 4位導師嚇到想退賽

丁噹26日以「新人」之姿亮相浙江衛視《夢想的聲音》舞台，獻唱自己的經典歌〈我愛他〉和改編胡彥斌的〈紅顏〉，成功討教導師胡彥斌。丁噹先前曾在新馬版《好聲音》擔任導師，這次則轉行來當學員，現場四位導師見到這位「導師級學員」，紛紛笑稱壓力大到「想退賽」。

(中時電子報)

裙襬搖搖LPGA第3天 徐薇淩、科達… 東南亞射擊賽》中華隊大豐收 單…

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