桃園》鄭文燦競總成立 蔡英文站台催票：選舉沒有穩贏

2018年10月27日 18:21 中時 蔡依珍

蔡英文幫站台。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

蔡英文幫鄭文燦站台幫催票，高喊：「選舉沒有穩贏，票投下去才是真的！」(蔡依珍攝)

蔡英文幫鄭文燦站台幫催票，高喊：「選舉沒有穩贏，票投下去才是真的！」(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，和妻子一同上台，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

爭取連任的桃園市長鄭文燦27日成立北桃園競選總部，現場湧入近萬支持者高喊「凍蒜」，選戰開打至今都未到桃園站台的蔡英文總統首次蒞臨，笑讚4年前幫鄭站台拜票超過20場，鄭也不負眾望當選後讓桃園每天都大躍進，「4年前推薦他可以讓桃園迎頭趕上，4年後更要推薦他讓桃園徹底改變！」她以「大房蓋一半、師傅不能換」，率眾支持者高喊：「桃園5告讚、市長選文燦！」

蔡英文回憶，4年前幫鄭文燦站台拜託超過20場，唯一重點就是要拜託桃園市民給鄭文燦一個機會，鄭文燦果然不負眾望，用200％的力氣把市政做好，讓桃園迎頭趕上、不斷進步，直說4年前掃街看到市民臉上的期待，4年後再來看到大家臉上的驕傲，「因為進步已經在發生！」笑讚：「我也很滿意！」

蔡英文也幫鄭文燦細數政績，等待20年的機場捷運終於通車，每天運量超過6萬人次，「我們不用羨慕別的國家，台灣也有高水準機場捷運！」大桃園的鐵路地下化政策也有先導工程率先開始，這不僅是鄭文燦、更是她競選總統政見，絕對要讓盡快完工、到位，她也笑說：「鄭文燦真的很會爭取預算！」光是前瞻基礎建設計畫就爭取超過千億在桃園，遠超過過去國民黨在中央或桃園執政的經費，「只有民進黨看到桃園的價值和未來發展！」

蔡英文也提到桃園路平、閒置空間變身里集會所跟活動中心，親子館公托中心讓新手爸媽得到支持，社會住宅如雨後春筍般一個個蓋起，笑說鄭文燦的政見再舉例下去要講好幾個小時，相信桃園市民最有感，因為桃園光榮感大進步就在桃園生活當中。

蔡英文也強調，不是她偏袒鄭文燦，而是鄭文燦對桃園未來50年有清楚藍圖和未來規畫，她預言桃園是台灣未來發展的下一個關鍵，過去的桃園只是「被經過」、被評為沒有特色、不好玩的地方，但4年來舉辦有史以來最成功的台灣燈會、還有多元族群魅力綻放各種不同文化，市民可以光榮地說：「我是桃園人！」呼籲大家一起為桃園建設投一票，她也大聲疾呼，強調外傳鄭文燦穩定領先，但她提醒千萬不要大意，「選舉沒有穩贏的，只有票投下去才是真的！」拜託大家，站出來挺桃園、挺文燦。

鄭文燦則說自己以「無招勝有招」力拼城市轉型，雖然領先，但沒有任何驕傲、只有光榮使命和兢兢業業，感性地說，每次聽到市民說「把這票投給你很有價值」就心滿意足，強調不論市政或選務都會全力以赴，不只要讓選票有價值、更要物超所值，拜託大家一起做鄭文燦分身。

鄭文燦北桃園競選總部成立，不但現任6名桃園民進黨籍立委全數到場，黨提名的35名市議員候選人也都站在鄭文燦身後，桃園市議會無黨總召張運炳也坐台下支持，現場更湧現近萬名支持者，就連上廁所都要排隊，不少婆婆媽媽對於鄭文燦能細數4年建設、預告未來4年的展望都在台下驚嘆：「他都不用看稿耶！」最後全體高喊：「桃園5告讚、市長選文燦！」歡送蔡英文和鄭文燦離去。

(中時 )