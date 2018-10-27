霧社事件88周年縣祭 老中青三代吟古調追思 憑弔殉難烈士英魂

2018年10月27日 18:45 中時 楊樹煌

▲霧社事件88周年追思祭典，今年追思會場多出一群東海大學民族學系學生到場觀禮，為活動憑添熱絡人潮氣氛。。（楊樹煌攝）

▲霧社事件88周年追思祭典，由南投縣政府秘書長洪瑞智代表主祭並獻花。（楊樹煌攝）

南投縣各界今27日在仁愛鄉舉行霧社事件88周年祭典追思活動，在賽德克族傳統歌舞中展開序幕，並由教會獻詩祈福，莫那魯道後裔老中青三代也吟唱古調追思，憑弔殉難烈士英魂，場面莊嚴肅穆；今年現場還有東海大學民族學系數十位學生到場觀禮，為活動憑添熱絡的人潮氣氛。

霧社事件88周年，全縣各界齊聚霧社抗日紀念碑前舉辦追思祭典儀式，由南投縣政府秘書長洪瑞智代表縣長林明溱主祭，民政處長吳燕玲、觀光處長王源鍾、原民局長張子孝及仁愛鄉長江子信陪祭，並向先烈獻花、獻爵致敬。

霧社事件是日治中期昭和5年，民國19年所發生的原住民武裝起義抗暴行動，賽德克族人在日方強大武力陣壓下，寧死不屈下，最後集體自縊的可歌可泣事件。中華民國政府於戰後設立霧社紀念碑，並在民國62年將馬赫坡頭目莫那魯道遺骸歸葬於紀念碑後方，設置霧社事件紀念公園及莫那魯道之墓，讓後代世人追悼緬懷。

原民局長張子孝表示，霧社事件歷經多年，慘烈的史實雖然傷痛、悲傷，隨著時間還原，已轉化為愛與和平概念，大家在紀念、追思之餘，固是不要忘記這段歷史，但重要的是大家要平等、相互尊重，別再重蹈覆轍。

(中時 )