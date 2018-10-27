大S為美白吃凝血劑 堅持不讓小孩當藝人

2018年10月27日 18:01 中時 蕭雅玲

大S昨（27日）出席保養品快閃活動時，談到之前上中天《真相吧！花花萬物》節目曾自爆吃凝血劑達到美白效果，她表示，當初只是為了愛美不要命，後來發現凝血劑會要命，就沒再吃了。

婚後生了一兒一女，身材始終無法回到從前模樣，老公汪小菲以前會用激將法，每天摟她的腰問要吃了什麼？發現有麵條就叫她別吃，講到讓她想用膠帶黏住老公的嘴。後來找了營養師調整飲食，讓身材慢慢瘦下來，她才知道，減肥不能一下瘦太快，因為看起來會更老、且有紋路，所以現在減肥不再設定自己一定要瘦到當紙片人，目標再減1、2公斤即可。

大S因為自己工作關係，所以不希望小孩當藝人，在家裡也從不讓小孩看卡通以外的電視節目，之前有電視台找上門想邀約小孩上實境節目，她也一概拒絕。除了不讓兒女看「有真人」的電視節目外，就連童書巧虎書中的示範，也與她的教育理念有衝突，也因為這個原因，讓原本是要訂閱給小孩看的童書，後來卻變成自己在看，看過之後再仿效巧虎去教育小孩，為小孩的教育做嚴格把關。

她透露，日前曾偷偷窺視女兒在梳妝台附近，隨手拿了她的化妝品在化妝，但女兒從來沒看過她怎麼化妝，等到出聲時女兒已經完妝，讓她滿頭問號，女兒到底怎麼辦到的！

現在滿口媽媽經的她，以前總愛買衣服給小S女兒，卻被小S與老公嫌她買的衣服是道具服，現在4歲的女兒看了卡通也想穿公主裝，發現媽媽都會買給她，每次看完卡通後都不會放過要買同款的公主裝，讓她忍不住大酸自己「自作孽」！而面對將至的萬聖節，她忍不住說：「萬聖節更夭壽，平常很難買到，要躲都躲不掉」。

(中時 )