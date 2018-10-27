查理王子坦承後悔娶了黛妃

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英國王儲下月過70歲大壽，順勢推出傳記。專門採訪英國王室新聞的記者喬布森（Robert Jobson）用了18個月時間，隨查理出訪世界各地，寫成查理傳記《七十歲的查理：我的想法、希望和夢想》（Charles At Seventy: Thoughts, Hopes and Dreams，暫譯），書中首次承認後悔在1981年娶了黛安娜，並指這段婚姻是大錯。

查理與已故黛妃的關係，至今仍是不少人茶餘飯後的話題。據悉他在傳記中透露，婚前就意識到自己與黛妃性格不合，一度想過取消婚禮。但他心知解除婚約勢必構成「災難」，只好硬着頭皮完成世紀之婚。

黛妃過去也毫不掩飾地表示，二人結婚前只見過12次，自己也曾經考慮改變主意，不過，兩人最後仍在1981年7月29日在倫敦聖保羅大教堂成婚，並於1996年8月28日離婚。戴妃在1997年8月31日和埃及富商男友多迪‧法耶茲在巴黎發生車禍，雙雙喪生，享年僅36歲，留下兩個兒子威廉和哈利。

除了二人15年的婚姻，書中提及英女王伊莉莎白二世將在95歲大壽、即2021年後下放權力，好讓查理能夠成為攝政王。另外，書中提及查理2017年被威廉和哈利在戴妃的紀錄片排除一事，感到沮喪。

(中時 )

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