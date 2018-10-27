華語流行音樂校園爭鋒賽 百名學子尬歌藝

2018華語流行音樂校園爭鋒賽台北場27日圓滿落幕，中國科大校長俞明德（左四）與得獎選手和評審、主持人合影留念。（葉德正攝）

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比賽最後由北市大安高工林詩婷奪得冠軍，由中國科大校長俞明德頒獎。（葉德正攝）
評審長是由明日之星郭忠祐擔任，隊選手提出具體建議，讓選手獲益良多。（葉德正攝）
明日之星陳怡婷除了擔任評審，也現場演唱新歌牡丹。（葉德正）
超級星光大道也是中國科大校友鄭心慈也獲邀到場擔任評審。（葉德正攝）
主持人也大有來頭，是由2017年國慶大典主持人何偉倫（左）與中國科大陳怡安（右）擔當。
中國科大學生帶來熱舞，嗨翻全場。（葉德正攝）
中國科大校長俞明德鼓勵學生站上舞台表現自己。（葉德正攝）

2018華語流行音樂校園爭鋒賽台北場27日登場，來自全台46校105位學生齊聚中國科技大學中山育樂館，年輕學生無不使出全力演唱，現場百餘位親友加油聲四起，彷彿小型演唱會，最後由北市大安高工林詩婷奪得冠軍。

本次活動由蔡衍明愛心基金會、中國科技大學、中國時報、中天電視台共同推動，來自全台各大學與高中職優秀學生角逐，包括台南、花蓮等地學子也北上參賽，希望角逐冠軍榮譽。

本次評審也是星光熠熠，邀請明日之星陳怡婷、郭忠祐與超級星光大道也是中國科大校友鄭心慈擔任評審，主持人也大有來頭，是由2017年國慶大典主持人何偉倫與中國科大陳怡安擔當。

除了參賽選手賣力演出，評審老師陳怡婷也帶來新歌《牡丹》，現場觀眾聽得如癡如醉，中國科大熱舞社也帶來熱舞精采表演串場。

比賽最後由大安高工林詩婷獲得冠軍，第二名醒吾科大程于宣、第三名中國科大張婷、第四名致理科大陳貝怡、第五名桃園啟英高中邱奕鋒，前三名可獲8000、5000與3000元獎金與獎狀。11月3日在桃園還有今年度最後一場北區賽。

中國科大校長俞明德表示，中國科大向來鼓勵學生多元發展，學校雖然沒有演藝相關科系，卻有很多校友包括張清芳、趙傳在歌壇佔有一席之地，許多校友在金鐘、金馬等獎項也有斬獲，他鼓勵同學勇敢踏上舞台展現自己，闖出屬於自己的一片天。

(中時 )

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