東南亞射擊賽》中華隊大豐收 單日進帳3金3銀3銅

亞運國手施榮宏在男子不定向飛靶決賽一路領先，順利守住金牌。(主辦單位提供)

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中時電子報
林怡君(右二)、劉宛渝及黃彥樺在女子不定向飛靶決賽贏得團體項目金牌。(主辦單位提供)

東南亞射擊錦標賽進行到第5天，地主中華隊大豐收，27日進帳3金3銀3銅，其中男子不定向飛靶雅加達-巨港亞運國手施榮宏奪金，另2金則為男、女不定向飛靶團體；而在男子50公尺步槍臥姿，李日昇、李宇恒和翁翊翔在團體項目摘銀。

「其實狀況沒有到很好，從亞運結束後，我們都還在調整，主要就是以賽代訓，目標放在明年3月開始的奧運資格賽。」施榮宏在男子不定向飛靶決賽一路領先，最後以41分，順勢留下金牌。

施榮宏坦言射擊運動人口本來就少，需要更多新血，「所以有新人進來競爭學習、一同成長很好。要知道射擊培養不容易，練1個至少都要花5年以上，而且因為器材特殊，花費貴，得靠國家支持外，家庭背景經濟要能撐起來。」

亞運金牌楊昆弼爆冷在淘汰賽階段首位出局，他賽後直搖頭，「真的完全不在狀況內，我一邊打還一邊想，什麼時候才要中啊。」他決賽頭10發只中2發，「真的創下新低點，但比賽就是這樣，有輸有贏，不要太在意，關鍵從明年開始。」

女子不定向飛靶方面，林怡君最後1輪失誤過多，落居銀牌。她覺得這場比賽狀況並不穩定，但逐漸適應淘汰賽制，「決賽節奏掌握和調整，已比我上個月參加世錦賽好。因為這賽制較新，我還要再磨練一陣子，懂得去調適鬆緊。」

(中時電子報)

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