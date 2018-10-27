媽媽半夜遭家暴 王宇婕裝睡不敢張開眼

2018年10月27日 23:52 中時 蕭雅玲

王宇婕爸媽在她26歲那年離婚，日前上中天《麻辣天后傳》錄影，自爆從小活在家暴陰影下，對爸爸印象很陌生，只知道爸爸很少回家，偶爾「飄」回家不是跟媽媽吵架，就是動手打媽媽，16歲那年媽媽印尼大暴動，媽媽藉機帶她逃離印尼回台，一回台便向相關單位提出保護令，不准爸爸接近他們，卻也因此讓王宇婕與媽媽變成通緝犯，後來爺爺過世，爸爸才透過關係連絡上媽媽。

王宇婕表示，媽媽當年是邵氏女星，與爸爸相戀後便嫁到印尼，但婚後爸爸性情大變，後來爸爸早就結婚，還有2個家庭，媽媽是爸爸第三任老婆，所以到現在媽媽都認為女人「事業最重要，結婚再說」，也因此讓王宇婕很早就對婚癮有恐懼感，一直到現在37歲還沒結婚，自己一點也不急，卻讓媽媽急昏頭。

回憶小時候因爸爸家暴，所以媽媽都會拉著她一起睡，但常常在半夜她都會被哭聲吵醒，剛開始她會爬起來叫爸爸不要打媽媽，但爸爸不聽勸照打，且還親眼看到爸爸打媽媽的畫面，讓王宇婕心生恐懼，自此半夜聽到媽媽哭聲，或爸爸打媽媽的嘶吼聲，王宇婕都會裝睡。她說：「我知道媽媽每次搖醒我，是在求救」，但當時真的太害怕，所以每次不管媽媽怎麼叫她，王宇婕都裝熟睡不敢睜開眼睛，而這段成長過程，讓她更體會到要孝順媽媽，並且努力工作讓媽媽過好生活。

(中時 )