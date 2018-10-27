楊佈新三顧茅廬 打動《黑貓中隊》張立義老教官重現被俘歷史

2018年10月27日 18:28 時報周刊 張毓琪

紀錄片《疾風魅影-黑貓中隊》全台現正熱映中，遠從美國親自返台的張立義教官，以及從福州特地來台的陳懷生烈士義子陳靖，今在導演楊佈新陪伴下現身並接受媒體聯訪，張立義教官表示：「我第一次看，我也跟觀眾一樣好奇這部片會如何呈現。」陳靖則說：「我們不應該忘記歷史，希望大家能見到導演的努力。」導演楊佈新感性表示：「半個世紀後，可以在大銀幕看到屬於黑貓中隊的故事，我們終於完成了讓黑貓教官歸隊的最後一哩路。」

陳懷生是第一位因出任務而殉職的黑貓中隊隊員，當時隻身一人來台，沒有結婚，沒有子嗣，陳家人為了將他納入陳家祠堂，其弟將兒子陳靖過繼為他的義子。陳靖表示，小時候家人一直避談此事，他成年後才知曉這段歷史，過繼給陳懷生當義子也是他長大後的事了。

陳靖這次特地從福州跨海來台支持，他表示：「2016年春季我帶幾個兄弟姊妹來台參加空軍烈士公祭祭典，很佩服楊導做了這麼多年，起先我們比較陌生，有些東西比較不敢講，之後導演特地跑到福州，我姑媽（陳懷生二妹陳楓）接受了他的採訪，跟他說了不少故事，都有呈現在電影之中。」

導演楊佈新在2013年認識了張立義教官，他已數不清被他拒絕過多少次採訪，曾經，張教官對著他問：「一個俘虜有什麼好說的？」但楊佈新不退縮，關懷問暖從沒減少過，直到2014年初，張教官一通電話邀請導演去到家裡，「好吧，就隨你們拍吧！」那天，彼此聊得非常愉快，臨走前，張教官表示：「你們走了，我也得把我的回憶再收起來了。」被問及要看電影會不會緊張？張教官打趣地說：「不緊張，我要看看這是怎麼回事。」導演楊佈新說：「疾風魅影黑貓中隊只是完成階段性的任務，接下來我還會繼續紀錄下去，直到他們不在或我先走的那一天。」

紀錄片《疾風魅影-黑貓中隊》製作耗時近6年，拍攝橫跨美國、加拿大、英國、北京、江西、南京、福州等7個城市，親自尋訪拍攝52位人士，剪輯修改超過30個版本才得以完成，講述台灣空軍史上最神秘的高空偵查第35中隊「黑貓中隊」，最終只有28位精英中的精英成功結訓，他們授命在冷戰時期執行一個生存機率比俄羅斯輪盤還低，史上最神秘的U-2偵察任務，這28位黑貓中隊飛行員的生命故事，透過導演楊佈新的視角，不再是一頁被遺忘的歷史。

(時報周刊)