金牌廚師出爐 三芝茭白筍季鮮甜上市

2018年10月27日 18:38 中時 高彥哲

新北市政府結合三芝在地青農、商家及農夫市集，於27、28日在三芝遊客中心連續兩日舉辦「金牌三芝來茭心」茭白筍推廣活動，今年除邀請第一屆全國「金牌農村」殊榮的三芝金牌社區表演當地特色節目外，由北區各大專院校參賽，以茭白筍為料理食材的優勝料理「金牌主廚」也於今日同步出爐！。

今年新北市筊白筍採收期在10月至11月間，目前三芝、金山、淡水、石門都已進入產季，其中三芝以赤殼種為主要栽種品種，特色是筍肉飽滿纖維細緻鮮甜，產量也較去年增加，讓農民朋友有一個豐收年。

此次「金牌主廚」比賽，由民眾現場試吃茭白筍料理並投票，得獎者分別為景文科技大學作品「酥炸茭白筍附沙爹醬」、台北海洋科技大學作品「椒麻金沙白玉筍」、稻江護家作品「美人腿三色串燒」、宜蘭聖母醫護管理專科學校作品「茭筍海味鮮蝦鬆搭配黃金米飯」等四組獲獎，讓前來吃筍的民眾樂此不疲。

新北市副市長葉惠青表示，三芝因地理環境理想，加上陽明山系活水灌溉，造就了水梯田特色，同時兼具觀光、生態價值。每年10-11月為產季，今年的茭白筍在農民用心及氣候調和下，生長狀況良好，品質近年來最佳 (筍白長少黑點)，正是品嘗茭白筍最好的時候。

農業局表示，新北市茭白筍種植面積約155公頃，產量約930公噸，產值達1億6仟萬元。茭白筍一年僅收成一次，今年的主題「金牌三芝來茭心」，就是希望能將三芝在地的「金牌農村」、「金牌料理」以及我們的「金牌茭白筍」推薦給大家，而今年筊白筍品質也是近年來最佳，送禮自用兩相宜，歡迎民眾一同支持新北在地農產品。

(中時 )