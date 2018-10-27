百年台鐵檢討報告曝光 簡直百病纏身

2018年10月27日 18:33 中時電子報 陳儷方

台鐵普悠瑪21日翻車事故造成重大傷亡，「台鐵大體檢」簡報曝光，原來台鐵的車輛、軌道、人力、財務，統統都有大問題，負責台鐵體檢任務的政務委員張景森說，台鐵體檢不是問題，怎麼醫，才是問題。

根據《蘋果日報》報導，張景森在臉書貼文指出，他收到一本23前出版的書《體檢台鐵》，內容是檢討台鐵當時的十大問題，這些問題拿到現在來看卻無違和感，「台鐵問題歷久彌新，沒有多大變化」，張景森說，體檢台鐵不是問題，而是怎麼動刀醫治的問題。

雖然體檢台鐵不是問題，但體檢台鐵目前曝光的內容，問題卻是林林總總，簡直百病纏身。車輛老舊不用說，搭過台鐵的人，普遍有這種感受；軌道則有強度不足、線型不佳、路線環境不良等問題，且電車線系統穩定性及容量也不足。

人力不足情形，數年來無法改善，這次普悠瑪翻車意外，才讓大家發現，二線支援一線的情況有多嚴重！人力的結構及素質亟須改善，勞動條件也因為人力不足而受影響。

還有就是嚴重的財務問題，檢討報告分析台鐵的虧損有兩方面，一是營運虧損，二是舊制退撫金與債務利息，壓得台鐵很難喘氣，說要適當調漲票價的前交長賀陳旦已下台，現任交長吳宏謀接任後不久即表態台鐵票價不會漲。

台鐵檢討報告中，還提到一個無法獲得工會支持的建議，就是能讓台鐵公司化或民營化嗎？希望專家能為欠缺智慧化管理系統的台鐵，想想辦法。

(中時電子報)