中研院院士蔡安邦 獲頒北科大名譽博士

2018年10月27日 18:39 旺報 李侑珊

台北科技大學今（27）日舉行校慶，任教於日本東北大學的蔡安邦，今年獲頒中研院院士，成為北科大創校百年以來首名獲此殊榮的校友，為肯定他的學術及研究貢獻，獲頒北科大名譽博士。

蔡安邦為北科大傑出校友，他出身技職，卻在準晶研究享譽國際，在國際學術舞台發光發熱之際，每年仍定期返回母校北科大講學，提攜後進，不遺餘力。

北科大今日舉行校慶活動，教育部長葉俊榮、經濟部長沈榮津及廣大校友貴賓皆出席歡慶。

葉俊榮表示，北科大創校以來，為國內培育無數人才，立下產業堅實基礎，「國際社會常會說He is a rock……，北科大就是整個台灣產業、科技教育的rock基石)。」

葉俊榮強調，未來台灣發展要以教育支點，撐起各面向發展，北科大重視產業聯結，培育務實又有研究能力的人才，「這樣的大學確實是支點中的rock！ 」

經濟部長沈榮津也是北科大校友，他以當前人工智慧、區塊鍊等產業發展趨勢為例，期勉學弟妹把握當下，在校充實專業知識，拓展跨領域科技，保持高度好奇心，未來為產業貢獻，延續北工榮耀，再創北科顛峰。

對於獲頒名譽博士，蔡安邦表示，在台北工專5年的求學生涯，是他往後從事研究的先期充電。他和多數技職人的選擇不同，走上了學術研究一路，「研究準晶是我的終身志業，但『產』、『學』本就是相輔相成。」

蔡安邦以準晶研究為例並指出，將為熱電材料的產業運用帶來革命性突破，蔡安邦教授鼓勵，北科大的學弟妹在求學過程，能找到自己的路，實現自我，未來以母校自負。

蔡安邦在致詞時特別感謝妻子一路支持，當年他赴日求學沒有收入時，由太太打工賺錢，始終相伴，才讓他有今日成就。

值得一提的是，蔡安邦與北科大校長王錫福兩人在學時為礦冶科同班同學，40年後從同學手中受贈名譽博士，蔡安邦教授感到意義非凡。

王錫福說，「人」是北科百年歷史中最珍貴的資產，百年來不斷前進最大的動力，讓我們每個人都成為以校為榮，成為不斷創新的關鍵力量。臺北科大從人才培育到社會服務，都有傑出的表現，要感謝分布在世界各地13萬名的校友，以及全體師生同仁的努力。

(旺報 )