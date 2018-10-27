高雄》韓國瑜真的有瓶特殊的礦泉水！

2018年10月27日 19:05 中時 李義

韓國瑜保存這只礦泉水空瓶，鞭策自己一定要努力把高雄經濟拚起來。（李義翻攝）

韓國瑜26日鳳山造勢之夜，向民眾宣布以1瓶礦泉水打選戰，也會堅持下去。其實，他的桌上真的有1只捨不得丟棄的礦泉水空瓶，是位高鐵服務員送的，瓶身寫著：「加油！！讓我回家」，他留著鞭策自己不能鬆懈。

韓國瑜的支持者以各種不同方式表達，那只礦泉水是最近一次北上搭高鐵，服務員看到韓國瑜，特別送他一瓶礦泉水，上面用黑色簽字筆寫著：「加油！！讓我回高雄。」

昨夜會場還有支持者自掏腰包印製「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」的貼紙，6千張被秒殺，支持者立即加碼要再印製2萬，他說，相信韓總能帶領高雄變得不一樣。

對於支持者的熱情與期待，韓國瑜表示，真的非常感動，這代表今年選舉已經讓高雄北漂的議題，獲得許多高雄北漂青年非常大的共鳴，也讓他覺得自己的肩膀上承擔著許多人的期待，「我們一定要把高雄的經濟衝起來。」

韓國瑜說，那瓶礦泉水喝完了，空瓶子留下來，要隨時警愓自己，高雄市民對他有多大的期待，不可掉以輕心、懶惰或放鬆，句踐是臥薪嘗膽，韓國瑜是用一瓶礦泉水。

韓國瑜說，事實上選舉以來在競選聯絡處每天都有許多小故事，有歐巴桑拉著他的手哭訴，她有兩位兒子都是北漂，希望孩子能回高雄就業。還有年輕人原本在大陸工作，因父親已過世，想回高雄陪媽媽，來總部哭了好幾次。

韓國瑜表示，政治人物不能認為這是升斗小民的事，對民眾而言，這些都是切身的大事，而所有問題的核心都是：如何將高雄的經濟衝起來，創造更多就業機會，讓北漂、外漂的年輕人有一條回家的道路。

(中時 )