蔡英文推薦100分的鄭朝方：不要錯失千載難逢的機會

2018年10月27日 19:11 中時 莊旻靜

蔡英文總統（中）為新竹縣長候選人鄭朝方（右）助陣，新竹市長林智堅（左）到場，期望能打出「大新竹共好」局面。（莊旻靜攝）

蔡英文總統（右二）為新竹縣長候選人鄭朝方（右三）助陣，她為鄭朝方擔任民進黨發言人、客家部主任的表現「打100分」。（莊旻靜攝）

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方舉辦競選總部成立大會，現場聚集上萬人。（鄭朝方競選總部提供）

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方27日在竹北市舉辦競選總部成立大會，吸引1萬5千人參加，蔡英文總統也到場助陣，肯定鄭朝方擔任民進黨發言人、客家部主任都是100分，她說，新竹市長林智堅4年前開始為新竹市帶來改變，這樣的人才「新竹縣也有一個」，林、鄭2人相加就是「大新竹共好」，呼籲民眾不要讓這個「歷史上最難得的好機會從手中溜走」。

鄭朝方的競選總部成立大會不少民進黨大咖到場造勢，包含立法委員邱泰源、李麗芬、段宜康等，蔡英文總統則壓軸助講，她說，鄭朝方做事認真、使命必達，且有創意、想法，她問底下支持者「把新竹縣的未來交給有才華的年輕人好不好？」也獲一片讚聲。

蔡英文總統也交辦鄭朝方3個任務，也相信他會完成，包含要做中央與地方最好的橋樑，將重要的政策「浪漫台三線」徹底執行，要振興客庄，不只發展觀光，也要把傳統傳承給年輕人。而浪漫台三線也結合長照2.0、教育部樂齡學習中心、農委會農村社區經營輔導計畫，不僅照顧長輩也給年輕人機會，希望有創意和想法的鄭朝方，能推動浪漫台三線，「給年輕人回家的路」。

第二個任務則是「竹縣好生活」，蔡英文總統提到，無論是新竹縣的優化營養午餐、鼓勵青年創業、加速各鄉鎮圖書館及室內運動中心等，而長照2.0則是民進黨2016年執政最重要的一件事，當家中有失能失智的家人需要治療時，只要一通1966電話，政府會派專人評估，長照有100多項服務，民眾只要負擔16％，中低收入戶甚至免費，另外政府也推動喘息服務，1年可申請最多21天，「讓你可以休息」。

蔡英文總統說，現今政策規畫不能只著眼單一線市，第3個任務就是推動「大新竹共好」，中部3縣市2014年開始推動，而像竹北市與新竹市關係密切、湖口和桃園很接近，要用整個區域概念來治理，周邊縣市發展也環環相扣，「這也是林智堅一起關心新竹縣選戰、支持鄭朝方的原因」。

蔡英文總統說，目前很多看板都是林智堅和鄭朝方合體，兩人一樣帥，年紀差一點但差不多，想法也相同，他們若都順利當選，施政會有默契、合作會順利，兩人推動「大新竹共好」，中央會全力協助，包含塞車、綠地不足等問題，期望未來「頭前溪左岸、右岸不會是不同風景」。

蔡英文總統也說，林智堅為新竹市帶來改變，也代表有創意、能力愛家鄉的年輕人不會被埋沒，「不要羨慕新竹市，新竹縣也有一個」，新竹縣支持鄭朝方、新竹市支持林智堅，「這是歷史上最難得的機會」、「有2個最年輕最有衝勁能力的年輕人就在我身邊」，呼籲新竹人不要讓這個千載難逢的機會從手中溜走，「一起走向新方向」。

(中時 )