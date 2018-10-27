高雄》苦苓：高雄人真正在意的是這些小事

2018年10月27日 19:22 中時電子報 黃麗蓉

高雄市長選舉戰況激烈，選民的動向最後會投誰？已入籍高雄4年的知名作家苦苓有感而發說，其實市民在意的，就是一些與日常生活相關的小事。

苦苓在臉書表示，他和老婆住在左營，每周一晚上照例會回岳母家吃飯，都要經過美術館旁的馬卡道路，這條路坎坎坷坷，東補一塊西凸一塊，從沒看見在施工，卻也從來沒有平整過，4年如一日。

苦苓無奈說，他剛搬來高雄的時候，也發現市區的騎樓和人行道，不是被店家占用去做生意，就是被住家用來停車，根本寸步難行，因此不得不走到馬路上與車爭道，險象環生。後來打了市民專線「1999」投訴，專線服務人員很熱心回覆他們，但結果仍完全沒有改變。

苦苓說他唯一一次親眼目睹的「取締」，就是兩個警察騎著機車，停下來對附近的早餐店大喊：「喂！你那個桌椅收進去一點，有人在檢舉了！」兩人各自拿了一杯飲料離開後，仍故態復萌，一切還是沒有改變。

苦苓說，朋友來高雄，帶他們走到自家附近吃飯，都必須走在馬路上，朋友大呼小叫說這樣很危險，但兩個高雄人卻已經習以為常了。他強調，這些都是小事，但是市民感受到的，就是這些與日常生活相關的小事，「那些『偉大的』建設根本和我沒有關係。」人在做，天在看，每個市民也都在看。

網友說：「非常贊同你的說法。我住高雄市區，也沒看過有哪條路面是平整的，真不明白在這新世代，為何鋪馬路的技術從沒進步過？如果是騎機車，更會發現靠路邊的慢車道，柏油路面的高低差很明顯，一不小心，就會翻車了！」、「我常感嘆，高雄沒有人可以走的路，都是車才有路。」也有人說：「不要說高雄，台南也是，好幾條主要道路都坑坑疤疤的，好不容易鋪好了，沒多久又挖。」、「請告訴我，台灣那一個縣市的路比較平？」

(中時電子報)