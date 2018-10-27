兩位國姓鄉長候選人同一時間成立競選總部 較勁意味濃

2018年10月27日 19:55 中時 楊樹煌

▲國姓鄉長候選人丘埔生競選總部成立與夫人同台籲請鄉親支持。（楊樹煌攝）

國姓鄉兩位鄉長候選人丘埔生與邱美玲，今27日下午擇於同時間在國姓鄉舉行競選總部成立大會，拼場較勁意味濃厚；國民黨提名的邱美玲則與縣長候名人林明溱聯合成立競選總部，千餘國姓鄉親熱情到場將會場擠得水洩不通，人氣強強滾；丘埔生則邀民進黨籍各參選人到場相挺，也展現人氣，並展現藍綠對決態勢。

國民黨提名南投縣長候選人林明溱、國姓鄉長候選人邱美玲同時在國姓舉行聯合競選總部成立，林明溱發揮母雞帶小雞的精神，與邱美玲共同向國姓鄉親大聲疾呼，就從11月24日林明溱、邱美玲雙雙當選開始，讓縣政府、鄉公所合作打造宜居幸福的國姓鄉。

邱美玲的場次，國民黨籍主要幹部總動員，立委馬文君、縣長林明溱、前縣長林源朗、副議長潘一全、前鄉長林福峰、鄉代會現任、前任主席、副主席還有縣農會、鄉農會總幹事、國民黨籍的鄉民代表、村長及埔里鎮長、鎮代會主席、副主席等都主動到場，鄉民更是熱烈參與，展現超人氣的熱鬧氣氛。

丘埔生則邀請退輔會副主委李文忠、立委蔡培慧、行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖、民進黨提名縣長候選人洪國浩、縣議員許阿甘和女兒陳宜君、縣議員候選人葉仁創等到場，並有熱情支持民眾，有約近千人；但也形成兩位鄉長候選人的場面有如藍綠對決的態勢。

(中時 )