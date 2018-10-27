林智堅變身鋼鐵人 現身超大萬聖節遊行

林智堅變身鋼鐵人與親子合照。（徐養齡攝）

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候選人們扮成卡通人物。（徐養齡攝影）
賴稟豐扮成科學小飛俠1號鐵雄。（徐養齡攝）
林智堅27日晚間扮成鋼鐵人，參加盛大萬聖節遊行。（徐養齡攝）
林智堅27日晚間扮成鋼鐵人，參加盛大萬聖節遊行。（徐養齡攝）
林智堅及候選人們盛裝大阪，出席萬聖節大遊行。（徐養齡攝）

萬聖節將至，新竹市長候選人林智堅27日化身為電影明星鋼鐵人，舉辦盛大「上街來搗蛋」萬聖大遊行，搭配馬戲團、劇團沿路表演，吸引數千人來參加這場新竹市有史以來最的萬聖節派對。

有別於傳統競選造勢活動，林智堅在競選總部成立大會結束後，馬不停蹄換裝成鋼鐵人，與扮成胡迪、國王、小紅帽、大法師的「幸福特攻隊」12位議員候選人們合體現身，不少親子也精心打扮參加遊行，使舊城區宛如大型嘉年華會。

林智堅的鋼鐵人勁裝是由3D列印而成的金屬服，擬真度極高，面罩還能夠自動開關，一出場就吸睛度十足，孩子們看到大明星，紛紛爭相合照，他來者不拒，展現親民風格。

現場另有大型動物偶遊街，紙風車劇團出動南瓜馬車，沿途還有空中走繩、夜光扯鈴、椅子頂等精彩演出，好玩的劇團也變裝表演，玄奘大學藝術系15名學生則扮成僵屍，帶來逼真的「屍速列車」戲碼，整場遊行驚喜連連。

(中時 )

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