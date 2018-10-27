槓上黨產會？ 柯P會雷倩：人家現在好就好

2018年10月27日 19:26 中時 吳堂靖

搶攻眷村票？台北市長柯文哲27日赴北投文物館，與婦聯會主委雷倩大座談眷村文化議題，席間柯大聊轉型正義，他表示，轉型正義第一個是解決現在的問題，第二個是預防以後再發生，第三=個是追究過去的責任，「不管他過去怎樣，他現在好好的就好」聲援婦聯會之意，不言可喻。

柯文哲表示，今年去波蘭他有特別去找華勒沙，自己有問他搞波蘭團結工聯搞20年，有天當上波蘭總統，若手下99%是共產黨官員，如何處理這問題？他說如果一定要在自己的團隊裡再分出敵人，他搞不完。

柯文哲表示，華勒沙的概念可以給台灣推動轉型正義一個參考，他說轉型正義第一個是解決現在的問題，第二個是預防以後再發生，第三個是追究過去的責任，所以如果你把順序倒過來，轉型正義第一個是要追究過去的責任，那你就搞不玩了。

柯文哲表示，我們12區的運動中心有6個是救國團在經營也沒有什麼大問題，坦白講自己也有遇到民進黨團給他壓力，他就直接說管他的救國團，現在是運作良好也沒有什麼那個，也不是說在選舉時就變成人家的組織，不管他過去怎樣，他現在好好的就好。

對此，雷倩表示，黨產會現在用一種追殺的方式來對待婦聯會，柯市長表明自己處理救國團的態度，我們很希望黨產會的長官在處理婦聯會的事情上也可以用這麼態度。

這場座談會共邀請近百位里民參與，不過當記者趕赴現場時，柯陣營卻頻頻阻擾，後僅宣布開放10分鐘，時間一到隨即關門請記者離開，成為活動意外插曲。

(中時 )