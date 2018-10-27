台中親子音樂季 林佳龍邀大家共享悠閒午後

2018年10月27日 19:31 中時 盧金足

「2018台中親子音樂季」讓市民來公園享受優閒午後，並創造親子歡樂的童年記憶。（盧金足攝）

「2018台中親子音樂季」27日午後於夏綠地公園歡樂開場，以「屬於我的童年時代」為主題，規畫多元豐富的親子音樂表演、文創市集、草地野餐、親子設施及闖關活動。市長林佳龍表示，看到親子同樂，好幸福的畫面，感謝孩子們讓大人有機會回到童年，感受童趣，活動參加人數也比預期多，下週花博就要開幕，11月3日起連續3天有國內外團體帶來豐富表演，邀請大家屆時一起參加。

林佳龍表示，新聞局舉辦台中親子音樂季，希望台中能有多一點親子活動的地方。看到現場人潮踴躍，反應相當熱烈，明天還有一天的活動，歡迎大家共襄盛舉，也將評估明年是否持續舉辦。

台中市致力於發展「盛會城市」，日前也拿下「全球節慶活動城市獎」獲國際肯定，期盼未來舉辦更多豐富的活動，祝福大家有愉快的週末。

新聞局副局長呂美莉說，市府將持續打造台中更多適合大小朋友同樂的生活空間，鼓勵親子走出戶外享受綠地。這項活動不僅以小朋友為主角，也以家長視角出發，整體規劃有劇團和樂團的表演，加上復古玩具闖關，利用不同世代玩具的對決闖關挑戰中，讓大小朋友同心協力闖關拿獎品，培養親子感情。

現場安排豐富表演，由「東海爵士樂社」帶來悠揚樂音開場

，營造草地野餐中的慵懶氛圍；接連著「小螺絲-劍玉雜耍」表演、「跨樂音符樂團」「音樂泡泡奇蹟」、更邀請到台風穩健的「小小唱將-黃宥臻」，最後由「愛樂劇工廠」壓軸演出「老鼠娶親」，將民間流傳的故事演譯出來。

音樂季設有多項大型親子遊樂設施，讓參與的父母小孩一起動腦動手，包括挑戰益智拚圖的「童心大爆發」、跳高擊球的「童心之門」、「童樂基地」可以打草地保齡球，闖關獎品則為螺旋飛機，吸引小朋友踴躍參與。

(中時 )