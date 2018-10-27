桃園》呼應同志大遊行 鄭文燦競總成立LED藏彩虹巧思

2018年10月27日 19:52 中時 蔡依珍

呼應同志大遊行，鄭文燦競總成立，身後LED藏彩虹巧思。(蔡依珍攝)

鄭文燦也特別選有藍、紅、綠、黃條紋配色的領帶，強調執政不分顏色和黨派。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」，他在平鎮高中棒球隊員掌旗下進場。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

鄭文燦競總成立，湧入近萬支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

爭取連任的桃園市長鄭文燦27日成立北桃園競選總部，現場湧入近萬支持者高喊「凍蒜」，競選團隊也發揮巧思，呼應今日同志大遊行，在大型LED牆上藏「彩虹」巧思，鄭文燦也特別選有藍、紅、綠、黃條紋配色的領帶，就像他在桃園執政一樣，不分黨派、多元融合。

選戰開打至今都未到桃園站台的蔡英文總統首次蒞臨，笑讚4年前幫鄭站台拜票超過20場，鄭也不負眾望當選後讓桃園每天都大躍進，「4年前推薦他可以讓桃園迎頭趕上，4年後更要推薦他讓桃園徹底改變！」她以「大房蓋一半、師傅不能換」，率眾支持者高喊：「桃園5告讚、市長選文燦！」蔡英文也大聲疾呼，強調外傳鄭文燦穩定領先，但她提醒千萬不要大意，「選舉沒有穩贏，只有票投下去才是真的！」拜託大家站出來挺桃園、挺文燦。

鄭文燦則說自己「無招勝有招」，不打口水戰，他也強調選情一日三市，因此抱持步步為營態度，絕不會有輕鬆當選的想法，會以拚命三郎方式努力打選戰和輔選，「整盤贏才算贏！」

鄭文燦說，4年來他完成了許多不可能的任務，機場捷運從不通車到順利通車、台灣燈會創下有史以來參觀人次最高的紀錄、攸關桃園百年發展的鐵路地下化、捷運綠線從規畫到正式開工、航空城計畫到今年終於通過都市計畫定案，讓大家看到改變、讓桃園人很幸福，發揮了潛力、實力、魅力。

鄭文燦細數政績，桃園的社會住宅一棟棟蓋起來，親子館一個個受到年輕家庭喜愛，成為年輕人追逐夢想的第一哩路，桃園托育政策已成為中央對抗少子化的範本，強調4年前他用選舉寫下驚嘆號，4年後桃園經歷了無聲的改變、有感的建設，寫下另一個驚嘆號，他一天當三天用，預言未來7年，桃園人口每年會成長超過4萬，就像過去4年增加16萬，未來會到達255萬人口，他允諾會持續努力，讓市民遇見幸福，讓桃園看見天光，讓年輕人看到希望，讓世界看見桃園。

鄭文燦北桃園競選總部成立，不但現任6名桃園民進黨籍立委全數到場，黨提名的35名市議員候選人也都站在鄭文燦身後，桃園市議會無黨總召張運炳也坐台下支持，現場更湧現近萬名支持者，就連上廁所都要排隊，不少婆婆媽媽對於鄭文燦能細數4年建設、預告未來4年的展望都在台下驚嘆：「他都不用看稿耶！」最後全體高喊：「桃園5告讚、市長選文燦！」

(中時 )