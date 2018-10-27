新北》女力站出來！逾5000人擠爆侯友宜市民總部

國民黨新北市長候選人侯友宜競選總部27日下午舉行女力向前行造勢活動，侯友宜（中）進場時支持者爭相要與他握手。（葉書宏攝）

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國民黨新北市長候選人侯友宜競選總部27日下午舉行女力向前行造勢活動，侯友宜（中）進場時支持者爭相要與他握手。（葉書宏攝）
侯友宜（中）進場時，支持者爭相要與他握手。（葉書宏攝）
國民黨新北市長候選人侯友宜競選總部27日下午舉行女力向前行造勢活動，侯友宜（中）進場時支持者爭相要與他握手。（葉書宏攝）
國民黨新北市長候選人侯友宜競選總部27日下午舉行女力向前行造勢活動，侯友宜（中）進場時支持者爭相要與他握手。（葉書宏攝）
國民黨新北市長候選人侯友宜競選總部27日下午舉行女力向前行造勢活動。（葉書宏攝）

「女力站出來，力挺侯友宜！」選戰倒數28日，國民黨新北市長候選人侯友宜市民總部今（27日）下午舉辦大型婦女造勢活動，現場擠滿逾5000位支持者，新北市長朱立倫、立委柯志恩、蔣萬安接連上台助講，氣氛超嗨。

侯友宜致詞感謝女性朋友給他滿滿支持，談到家中有太太以及三位女兒，侯表示保護女性安全絕對感同身受，保障婦幼安全就是他站出來參選的最大使命。侯也難得提到他高齡90歲的母親，曾勸侯不要參選，但侯感性表示，「媽媽，您教我的『人生做好一件事』，是國家照顧我，我要還給警校、國家和所有市民。」話語柔軟信念卻強而有力，頓時融化台下所有支持者的心。

參與造勢活動的群眾用力揮著國旗與侯友宜小旗，高喊「凍蒜」，現場歡聲雷動，彷彿一場小型嘉年華。侯友宜致詞談到婦幼理念，從警31年就是保護弱勢幫助被害者，「願意用自己生命換取在座姐妹的安全」，是他這次參選對新北婦女的承諾。

一路走來，研究如何預防犯罪、增高破案率，為了就是保護社會弱勢。侯說到家中除了他，都是女性，就像住在「女生宿舍」，但每一次辦案看到受害者多為婦幼，他感同身受，所以他七年來主動要求負責社會治安，做了很多讓人討厭的事。這次站出來，保障婦幼安全也是他最大的使命。

侯強調，未來他當市長的首要之務，是整合高關懷青少年通報中心與高風險家庭安全網的「社會安全網」，並由市長親自督導，另外公共托育也要積極增加，讓下一代孩子能有一個安全穩定的成長環境。

媒體問到如何爭取婦女票，侯表示女性欠缺什麼、需要去做什麼，都會全力把它做好，希望用警察保護婦幼的精神，守護社會安全，讓新北市婦女同胞能夠安居樂業。至於有無遇過民眾熱情的「愛的抱抱」，侯說，婦女姊妹非常活潑熱情，感受到他們滿滿的支持，「這就是用最大的力量表達對新北市未來建設的支持」。

談到垃圾袋政策，侯表示，減塑運動就是希望把塑膠的量給減少，推動環保理念往前走。現在的潮流趨勢都是盡量不要用垃圾袋，改用環保袋，「所以我的市民總部連杯子都用環保杯」。

(中時 )

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