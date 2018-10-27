企業贈沈光文銅像　紀念園區明年開幕

27日上午善化區公所在光文陸橋下的沈光文紀念碑前舉行種菊祈福儀式，區長方澤心（右一）和民眾共同植花祈福。（李其樺攝）

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深緣及水企業董事長林昭園（左二）特別致贈母校南一中和善化區公所沈光文半身銅像。（李其樺攝）

農曆9月24日為「台灣孔子」沈光文誕辰，善化區公所27日上午在善化區光文陸橋下舉辦沈光文406周年誕辰紀念活動，在地企業家林昭園特別贈送善化區公所2尊沈光文銅像；另外沈光文紀念園區將在明年春節對外開放，除了提供後人緬懷，也將帶動提升善化文教發展。

當天上午善化區公所在光文陸橋下的沈光文紀念碑前舉行種菊祈福儀式，另外區長方澤心和民眾共同植花祈福，並參與敲響鰲魚鐘、擊鼓、站上鰲頭向許願池許願等儀式，分別代表熬出頭、一鼓作氣、獨占鰲頭之意，透過敲響報榜鑼將願望響徹全台。

深緣及水公司董事長林昭園和奇美企業代表特別參加今年善化區公所舉辦的沈光文誕辰紀念活動，林昭園過去為南一中校友，這次為了回饋母校，特別請人翻刻3尊奇美原版沈光文銅像，除了贈送母校，另2尊銅像則贈送給善化區公所。

方澤心表示，沈光文過去對善化文教貢獻卓著，目前除了光文陸橋下有沈光文紀念碑，現在善化火車站廣場也建有沈光文紀念亭；未來2尊沈光文銅像其中一尊將安置在慶安宮，另一尊將收藏於台糖善糖文化園區。

方澤心說，善糖文化園區為深緣及水企業與台糖簽約，活化舊有台糖宿舍改造為觀光景點；其中園區內另新闢沈光文紀念園區，明年將正式對外開放，屆時沈光文銅像也將公開展示，提供在地學子緬懷先賢的文化場域。

(中時 )

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