彰化》黃文玲協辦公益電音趴 Crazy Friday原汁原味移師彰化

中台灣最大場公益電音派對，11月3日晚間將在彰化縣溪湖鎮廣六停車場登場。（謝瓊雲攝）

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無黨籍彰化縣長候選人黃文玲(前排左二)宣布將與悟善文化基金會合作舉辦中台灣最大場的公益電音趴，號召年輕人一起來參加。（謝瓊雲攝）

搶攻年輕選票出奇招，Crazy Friday電音派對來彰化了！無黨籍彰化縣長候選人黃文玲與前縣長父親黃石城、悟善法師和財團法人悟善文化基金會董事長劉佑民，27日在八卦山大佛前廣場，一同宣布將舉辦中台灣最大國際公益電音晚會，將於11月3日在溪湖鎮廣六停車場登場，參加者每人收取100元費用，活動結束後將全數捐贈給縣內弱勢團體。

黃文玲競選總部指出，這次電音派對籌辦單位，是來自日前台南市長候選人林義豐的電音派對的原班人馬，同樣將邀請許多知名電音DJ到場與中部愛好音樂的民眾同樂。

劉佑民表示，來自美國的悟善法師抵台傳心法，最大宗旨理念在於勸人心存善念，八卦山大佛護佑彰化鄉親平安度過每次天災，因此選在彰化辦活動，藉此呼籲大眾建立善信善願和善行等善的循環。

至於電音如何與佛道結合？劉佑民說，既然過去電音能跟三太子完美結合，自然也可以與佛融合，至於如何詮釋佛與電音，就歡迎各界屆時親自到場體驗、感受。

黃文玲表示，協辦這場活動、盼讓全台灣看見彰化，電音趴請來日前台南市電音派對團隊籌辦，將邀請知名電音DJ到場，保證給予中部民眾完全不一樣的視覺聲光饗宴，若能當選縣長她也將在溪湖糖廠打造五星級飯店與國際精品Outlet。

(中時 )

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