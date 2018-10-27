「韓風」狂襲高雄後花園 韓粉包遊覽車愛相隨

2018年10月27日 19:57 中時 柯宗緯

韓國瑜車隊回程經過甲仙，民眾紛紛揮手打氣。（柯宗緯翻攝）

韓國瑜（右）車隊回程經過甲仙，民眾紛紛揮手打氣。（柯宗緯翻攝）

韓國瑜（右）今特別拜訪錫安山。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今（27）日行程滿檔，一早馳騁百里路挺進原高雄縣北端、有高雄後花園之稱的那瑪夏、甲仙，昨日鳳山陸軍造勢餘溫猶在，今更有一群死忠韓粉包遊覽車愛相隨，把握與韓總共聚的每一時刻。

大高雄幅員遼闊，韓國瑜今早遠赴距離市區100多公里遠的那瑪夏，參加山區原住民候選人柯路加競選總部成立大會，現場刮起一陣韓式旋風，所到之處原民無不要求簽名、拍照，顯見韓風在原住民部落依舊魅力無窮，搶了候選人不少風采。

回程行，韓國瑜車隊行經甲仙市區，他站上宣傳戰車遊街，沿途商店、住家民眾紛紛出來揮手、比讚，知名的芋頭冰店還特別請工作人員吃芋仔冰，韓陣營團隊直說，「韓流的威力繼續發酵」。

值得一提的是，韓國瑜今特別拜訪錫安山，李牧師向韓國瑜細數錫安山居民早年如何遭到國民黨欺凌，他表示，希望政治人物能夠言行一致，選後歡迎韓國瑜再上錫安山，表達對錫安人的真正誠實。

韓國瑜坦言，3、40年前國民黨對某些宗教團體的做法的確需要檢討，「但現在國民黨已經非常虛弱，差不多像是進入加護病房」；國民黨曾經擁有金山銀山、穿金戴銀的行政系統，最後一樣輸得兵敗如山倒，顯示國民黨在那一階段失去了民心。

韓國瑜說，李牧師的話對所有政治人物當頭棒喝，會謹記在心，同時也要呼籲當今執政黨，「政治人物的權力是向人民借來的，他們是人民用選票選出來的」，在短暫幾年的從政期間內，真的要多造福、少造孽，多多幫助人民創造安居樂業的日子。

(中時 )