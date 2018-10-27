最強線上節目《聲林之王》第三集破123萬觀看 中天、台視明晚播出

2018年10月27日 19:39 工商 張佩芬

行走CD神人許莉潔PK歌界白富美張凱玲。圖：業者提供

聲林之王輪椅歌手柯騰皓。圖：業者提供

聲林選手左起行走CD許莉潔、木工孫肇谷、巫啟賢之女巫詠歡。圖：業者提供

全球華人最受矚目的選秀節目《聲林之王》第三集於10月26日(五)晚間9點在ETtoday新聞雲App播出，今點擊數字出爐，同時最高在線人數高達12.16萬人，總觀看次數已破123.23萬人，網友們更留言熱烈討論本集：「金針花太強!」、「清唱真的狠可怕，實力一聽就知道到哪了。」中天與台視明（28）晚都將播出。

《聲林之王》第一集播出就立刻榮登Youtube發燒影片第一名，更在PTT與DCard都引起熱烈討論，《聲林之王》第二集更在愛奇藝被票選出「綜藝熱度榜」第5名，掀起兩岸三地更高話題性。

微博更有近上萬則留言的網友大讚《聲林之王》跳脫以往框架，不同於一般較為浮誇的選秀制度，「沒有修音」以呈現選手最真實的聲線，讓嗓音的好與壞一聽便知，不會被太多聲音以外的因素干擾，當然連林宥嘉和蕭敬騰的合唱曲也都是真實嗓音，讓網友直呼：「好久沒聽到沒有修飾過，這麼清澈的聲音了。」

選秀節目《聲林之王》本周主題：「另一座森林」，千人海選素人挑戰練習生，猛獸唱將來勢洶洶，「這是另外一座森林闖過來的。」首席導師蕭敬騰說，選手席位陸續滿員，其中素人代表中有隱藏星二代巫詠歡，現年18歲的她這回低調以素人身份參與海選，希望「不靠爸」憑自己實力闖天下。

首播當晚爸爸巫啟賢也在微博自豪宣佈女兒巫詠歡成為唯一通過海選的星二代選手“女兒已經超越我了，因為我30多年前參加歌唱比賽，海選的時候就被淘汰了”。

本集節目中除了出現素人界「會行走的CD」許莉潔PK飛行導師楊丞琳相當喜愛的「歌唱界白富美」張凱玲，讓楊丞琳當場驚呼：「妳真的很有膽識!」，許莉潔的完美歌聲也讓她順利成功晉級。

來自高雄新莊高中的張𩊇勍雖然年僅16歲，不過她演唱起江蕙的經典台語歌曲《金針花》卻相當有味道。導師林宥嘉表示：「雖然才16歲，可是唱起閩南語歌的穩定度、音樂、輸出，就是唱得很好。」她選擇挑戰風格特殊的施語庭，讓飛行導師楊丞琳大為苦惱：「妳為什麼要PK跟妳類型這麼不一樣的人！」但是她的唱功驚人，完美詮釋台語歌的情感，讓林宥嘉忍不住當場讚嘆：「我覺得不論結果如何，我希望將來有人可以幫妳發一張台語專輯，妳可能會得金曲獎！」

本週出現兩大挑戰導師與觀眾淚點的選手，錄影節目當中，有一位來自桃園中壢的選手孫肇谷，平日的職業是木工師傅，來參賽時還穿著他自己平日的工作服，他表示從學生時期就喜愛歌唱，雖然老婆待產，但家人仍支持他追隨夢想。

演唱過程中，他的老婆一直在場邊守護，他說道：「真的很辛苦她陪我到現在，我怕她一個人在家萬一有什麼狀況，所以把她帶在我身邊，我真覺得我回去會被雙方家長唸死，其實心裡真的很不安。」

雖然挑戰許維芳失敗，不過孫肇谷表示：「其實蠻感動的，太太一下台就跟我 『剛剛很棒』，其他都沒多說什麼，但我心裡自己知道。」直到最後導師的救援機會，林宥嘉說：「我想給太太待產的人一個機會。你剛才唱歌其實有感動我。」說到這，孫肇谷已經濕了眼眶，只見蕭敬騰快步上前給予擁抱，場面相當感人。

本集另一位挑戰觀眾淚點的是輪椅選手柯騰皓，他17歲出車禍開始癱瘓，因為車禍受傷他的肺活量遠遠不及普通人，不過樂觀的他仍積極生活，現在是名駐唱歌手。

他登上《聲林》的舞台演唱《我們》挑戰過關的選手嘪瑋鵬，兩人的歌聲各有特色，尤其柯騰皓的歌聲讓許多人皺起眉頭，給人似失誤又特別的感受，導師蕭敬騰表示：「他在唱歌的樣子是很吸引人的。他可能怕以為我覺得是失誤，但我是喜歡，他就算是因為累了導致他嗓子變成那樣子，那個狀態也是很到位。」充滿故事性的歌聲立刻吸引住評審，也讓他順利挑戰成功，晉級到下一關。

第三集的播出內容完全顛覆前兩集的賽制，不僅現場考驗選手清唱、即興創作、臨場反應等等，即使是練習生也招架不住導師的種種嚴格要求。本集更將選手分由蕭敬騰導師與林宥嘉導師個別給予指導，無論是唱歌發聲技巧、音調高低，時間的拿捏，都讓選手從頭審視自己的最強項與最弱項。

而繼楊丞琳後， 下一集聲林之王節目特地隆重邀請潘瑋柏擔任飛行導師。本集尾端也出現下一集潘瑋柏重磅登場，給全員選手震撼教育的放狠話精彩預告。第四集預告影片中潘瑋柏一出場就兇猛喊話:「你們太放鬆了!這是個比賽!沒有朋友好不好!」、「我要狠起來你們是屁滾尿流，上次踹破好幾個椅子跟桌子。」

《聲林之王》每周五晚9點ETtoday新聞雲App首播，11點播出獨家花絮《聲林之王-生存週記》；每周日晚8點於台視無線頻道、每周日晚10點在中天綜合台播出。

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