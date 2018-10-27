歌手故宮南院演出 博物館變超嘻哈

2018年10月27日 20:29 中時 呂妍庭

擔網音樂策劃的大支演出時，全場不停尖叫。（呂妍庭攝）

27日晚上的故宮南院很嘻哈！（呂妍庭翻攝）

副總統陳建仁等貴賓在台下欣賞演出。（呂妍庭翻攝）

27日晚上的故宮南院很嘻哈！（呂妍庭翻攝）

27日晚上的故宮南院很嘻哈！（呂妍庭翻攝）

國立故宮博物院與中華文化總會攜手，今27日晚上在故宮南院隆重推出「OPEN DATA跨界文化之夜：嘻哈故宮」跨界文化展演，嘻哈歌手DJ RayRay、大支、Flowsik、熊仔穿著結文文物意象的創新服飾演出，現場尖叫聲連連，故宮的首次嘗試讓外有光雕秀，內有嘻哈演出的南院變得熱鬧非凡！

今晚的「嘻哈故宮」跨界文化展演，首次將故宮OPEN DATA資料庫文物圖像，翻轉創新為當代潮流時尚走秀、嘻哈自由音樂與奇幻建築光雕，副總統陳建仁致詞表示，「嘻哈故宮」跨界文化展演，首次將故宮OPEN DATA資料庫文物圖像，翻轉創新為當代潮流時尚走秀、嘻哈自由音樂與奇幻建築光雕，不僅讓台灣驕傲的故宮文物為全民共享，提供民眾親近文物的途徑，也讓獨特的故宮美學為臺灣文化產業加值，創造政府開放資料創新應用的成功典範。

故宮表示，舞台的新銳設計師簡國彥、Daniel Wong、周裕穎、林果等藝術創作者，自故宮OPEN DATA資料庫萃取文化養分，將唐代書法名家懷素狂草名作〈自敘帖〉、華麗精美〈龍藏經〉或饒富童趣的〈玉人與熊〉等故宮文物，搖身一變成為時尚舞台鎂光燈下的矚目焦點，精心打造一場「既古典又現代」、「既在地又國際」的文化盛事。

擔網音樂策劃的大支，從DJ RAYRAY開場表演、「感性故宮」Flowsik，以至「自由故宮」熊仔的嘻哈演出，皆全程參與討論，務求順利演出。大支坦言，對故宮的印象是國小畢業旅行的地方，從沒想過有一天竟然會在故宮演出。因此雖然承受著極大的壓力，卻也感到意義非凡。

此外，韓國嘻哈歌手Flowsik亦受邀來臺參與演出。Flowsik表示，這是他第一次來故宮南院，對於能在博物館場域展現「嘻哈故宮」新舊融合的精神，感到相當榮幸有意義。

(中時 )