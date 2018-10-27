高雄》唯一出席托育論壇 陳其邁被讚是最有誠意的市長候選人

2018年10月27日 21:00 中時 李義

由全國教保產業工會、高雄市教保人員職業工會、高雄市輔育人員職業工會、高雄市教師職業工會於27日共同主辦【搶救公共托育，減輕育兒負擔】論壇，廣邀所有高雄市長與議員候選人，出席發表相關政見與回應市民提問，議員候選人共計11位出席，唯一出席的市長候選人是陳其邁，在現場還表示要讓市民問到飽，獲得熱烈掌聲。

陳其邁表示，當前全世界都有少子化問題，對年輕人負擔沈重，因此，他目前政策是解決負擔、改善生活，包括結合社區資源，搭配長照2.0，融入社區醫學、推動社區長照制度。

在教養方面，陳其邁強調機會公平，不因偏鄉或是經濟收入限制，而造成學習落差，尤其特殊境遇的孩子，要給予更多的社會關懷與政府協助。

陳其邁認為，現有的托育、幼教資源，政府要扛起滿足家長需求的責任，政策上有現金補助及增加公托公幼比例，他希望未來朝向平價優質的目標。

針對教育四大工會的訴求，陳其邁也具體回應支持，他認為應由政府主導，在偏遠地區增設社區互助式教保服務中心；未來四年內公共幼托機構收托量會努力以40%為目標，讓質量同步提升。

有民眾提問關於南北幼教師資分佈不均，陳其邁回應表示，他很清楚年輕朋友遇到困難，因此公共化比例要增加，公幼也要增加，逐年增加公幼老師的名額。擔任市長四年內，要達到台北市一樣的名額。

也有人提到，公共托嬰中心，一直出現職缺，可能是因為人力配置問題，是否優先將高雄市公共托嬰中心人力配置比，從現在1:5來降到1:4，陳其邁當場非常乾脆有自信的說，「沒問題，4年內一定會全力達成1:4 」，現場立即報以熱烈掌聲。

對於這次4位高雄市長候選人只有陳其邁出席，論壇主辦人員私下讚許陳其邁是最有誠意的候選人，認為這是很好的政策討論機會，很遺憾其他候選人缺席。

(中時 )