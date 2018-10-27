才被抱不平比范冰冰冤 62歲劉曉慶曬照挨諷「蠟像人」

2018年10月27日 20:29 中時電子報 蔡曉婷

劉曉慶近照曝光，無一絲皺紋。（圖／取自悅studio微博）

劉曉慶轉發慶生照片。（圖／取自劉曉慶微博）

網友評論。（圖／取自劉曉慶微博）

大陸女星范冰冰先前因逃稅，開罰約40億台幣，可免去牢獄之災，令不少網友想起昔日A咖女星劉曉慶好衰，皆捲逃稅卻要關422天，近日劉曉慶過生日曬出近照，可見62歲的她皮膚光滑不已，額頭還有不明隆起，不知道是P圖或是化妝效果，還有網友虧她像蠟像人。

劉曉慶當年因電影《大太監李蓮英》、《紅樓夢》、及電視劇《武則天》走紅，2002年劉曉慶被當局查出以虛報收入與支出的方式逃漏稅，約逃稅1400萬人民幣，之後劉曉慶被判關押看守所，422天後才獲釋，之後她受訪表示，當時最害怕的事是被槍斃，「除了生死，都是小事。」

30日將過63歲生日的劉曉慶，日前提前和主持人劉洪悅慶生，劉曉慶也開心轉發當天照片，說：「謝謝悅悅！《但願人長久》，生死之交，好久不見」，而照片中的劉曉慶無一絲皺紋，看來有些詭異，部分網友則說：「臉雖沒皺紋但也不忍心看」、「曉慶姐怎麼像個蠟像人」、「磨皮磨的不認得了」。

而對於整形傳聞，劉曉慶過去說：「我不反對整容，有一個億的錢請我，我都不會去。」更表示自己只是保養有道，不可能整形。

(中時電子報)