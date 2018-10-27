才被抱不平比范冰冰冤 62歲劉曉慶曬照挨諷「蠟像人」

劉曉慶最近曬出近照。（圖／取自劉曉慶、悅studio微博）

友善列印
中時電子報
劉曉慶近照曝光，無一絲皺紋。（圖／取自悅studio微博）
劉曉慶轉發慶生照片。（圖／取自劉曉慶微博）
網友評論。（圖／取自劉曉慶微博）

大陸女星范冰冰先前因逃稅，開罰約40億台幣，可免去牢獄之災，令不少網友想起昔日A咖女星劉曉慶好衰，皆捲逃稅卻要關422天，近日劉曉慶過生日曬出近照，可見62歲的她皮膚光滑不已，額頭還有不明隆起，不知道是P圖或是化妝效果，還有網友虧她像蠟像人。

劉曉慶當年因電影《大太監李蓮英》、《紅樓夢》、及電視劇《武則天》走紅，2002年劉曉慶被當局查出以虛報收入與支出的方式逃漏稅，約逃稅1400萬人民幣，之後劉曉慶被判關押看守所，422天後才獲釋，之後她受訪表示，當時最害怕的事是被槍斃，「除了生死，都是小事。」

30日將過63歲生日的劉曉慶，日前提前和主持人劉洪悅慶生，劉曉慶也開心轉發當天照片，說：「謝謝悅悅！《但願人長久》，生死之交，好久不見」，而照片中的劉曉慶無一絲皺紋，看來有些詭異，部分網友則說：「臉雖沒皺紋但也不忍心看」、「曉慶姐怎麼像個蠟像人」、「磨皮磨的不認得了」。

而對於整形傳聞，劉曉慶過去說：「我不反對整容，有一個億的錢請我，我都不會去。」更表示自己只是保養有道，不可能整形。

(中時電子報)

這節目公布韓國瑜鳳山造勢場人數 網友嚇破膽
曾莞婷起床曬自拍 透視衣露出黑Bra網暴動！
隋棠、Tony「斑駁指甲油」出門 網讚：最佳身教
這節目公布韓國瑜鳳山造勢場人數…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。