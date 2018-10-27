林佳龍造勢湧進3萬人 蔡其昌：「韓」流再強也不怕

2018年10月27日 20:55 中時 盧金足 、 張妍溱 、黃國峰 、黃國峰

民進黨首場造勢大會27日晚上在台中市登場，支持者擠爆會場。（盧金足攝）

民進黨首場造勢大會27日晚上在台中市登場，晚會主持人宣稱這場「進步台中、幸福做陣－我們都是台中隊光榮晚會」，已有3萬人到場支持。（圖／林佳龍競選總部提供）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在鳳山舉辦「三山之友會」首場大造勢，湧進數萬人熱情相挺，27日晚上民進黨首場造勢大會在台中市登場，輸人不輸陣，這場「進步台中、幸福做陣－我們都是台中隊光榮晚會」，下午5點多就陸續湧進支持，主持人、立委吳思瑤宣稱會場已有3萬人，立法院副院長蔡其昌表示，高雄有「韓」流，台中有林佳龍「再強的韓流咱不驚」，林佳龍看到台中在改變，只有做事情的認真市長，就是選票保證。

力挺林佳龍造勢大會，27日晚上在台中市西屯區老虎城旁廣場舉行，蔡英文總統、行政院長賴清德聯手推薦台中市長林佳龍，立法院副院長蔡其昌、立法委員黃國書、何欣純到場細數台中市的建設，見證林佳龍在台中巿山海屯城各區的建設，訴求讓認真的巿長繼續連任。

蔡其昌表示，高雄有「韓」流，但再強韓風也不要感到害怕，台中市長林佳龍改變台中成為幸福城市，只有做事情的市長，就是選票保證，大家要讓認真的市長連任，台中這座城市正在轉大人，「做事情就是王道」，看到全場支持者爆滿，用站的也要站著力挺林佳龍，「好市長不能換」。

主持人、立委吳思瑤宣稱，會場已超過3萬多人，大會工作人員還緊急去調借椅子，全場旗幟票揚，氣勢高昂「凍蒜」聲不斷。

此外，由民進黨新北市黨部主委余天帶領的「好生活助選團」，也到場表演及助講，炒熱晚會氣氛，民進黨提名的36名台中市議員候選人一同出席，宣示「巿長連任、議會全壘打」的信心。

(中時 )