恐怖尪半夜妻腿上寫詛咒 上黑色指甲油

2018年10月27日 23:07 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

桃園市一名恐怖人夫劉男，因妻子和男性友人合夥做生意，常同車外出洽公，他因而懷疑妻子有外遇，不但跟蹤妻子，還在妻子熟睡時，用筆在妻子右小腿上寫「你兩人不要亂上床、破壞家庭像狗一樣」、「破壞家庭的下場，百病纏身，事業不順」、「鬼、與他同死」等，更在妻子的腳塗抹黑色指甲油。

人妻因而躲到女兒房間睡覺，但劉男竟然拿著殺蟲劑噴灑女兒房間，強迫她回主臥室睡，劉妻因受不了丈夫的可怕行為，嚇得逃家。

劉男之後又找人監視妻子行蹤，還不時傳送訊息：「晚上要睡覺嗎喔！」、「傳照片我看跟哪些人啊！」等，還到妻子住處滋擾和抓姦，女子終於受不了，向法院聲請保護令。

法院審理時，劉男表示，在妻子的腿上寫字是二人溝通方式，而傳簡訊給妻子是希望她注意言行，並非恐嚇和騷擾，他是懷疑妻子外遇才會「管」，劉男還提出妻子和其他男性同車的照片，並主張沒有核發保護令的必要。

據《聯合報》報導，法官檢視劉提出的照片，妻子當時坐副駕駛座，和開車的男子並無親密互動，用餐也是和好幾人同桌，並非兩人單獨相處，而開門抓姦時，劉妻是單獨一人在家。另外，劉男在妻子小腿上寫字詛咒辱罵、亂塗指甲油、噴灑殺蟲劑逼迫妻子離開房間等，是家暴行為，法官因此裁定核發劉男「遠離妻子住所和工作場所100 公尺」的保護令。

(中時電子報)