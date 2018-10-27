桃園》宋楚瑜同框鄭文燦 盛讚鄭把民眾大小事當大事

2018年10月27日 21:15 中時 蔡依珍

親民黨主席宋楚瑜27日南下桃園幫黨內的桃園市議員候選人林國政站台，意外和桃園市長鄭文燦「同框」，宋笑言鄭是胖周瑜、他是宋楚瑜，2人因冒領公款烏龍不打不相識，不但讚賞鄭文燦表現風度為錯誤道歉，更舉鄭文燦為復興居民設置ATM提款機的政績讚鄭執政懂得動腦，把民眾大小事當成大事，高喊要有出色人物、台灣才有起色，呼籲放下藍綠，為共同價值和理想打拼。

宋楚瑜說，自己是台灣任期最長的老新聞局長，鄭文燦也當過新聞局長，卻對他一點也不客氣，還曾公開說他冒領公款、同時領兩份錢，宋為了爭是非一狀告到法院，法院最後結果勝訴、還宋楚瑜公道，根本沒有黨職換退休金的事情，宋楚瑜強調自己拿了碩士學位回國做事，第一天上班就領12職等簡任秘書的薪水，第3年開始當新聞局長拿政務官的待遇，20幾年的年資，但退休金比不上一個上校、才6萬多元，更何況後來國民黨把他開除、遺忘了，鄭文燦獲悉誤解後，表現風度、向宋表達歉意，宋楚瑜讚這就是台灣真正追求的是非道理，笑說兩人不打不相識。

宋楚瑜也讚鄭文燦的政績，像是原鄉希望有常駐在復興的銀行分行，但沒有一個銀行願意去設立，驚嘆鄭文燦竟然可以變通，由政府補助改為設置ATM提款機，結果1年ATM進進出出的現金流竟然以億為單位，證明作為一個父母官、作為一個首長，不因復興的人口比較少而不去照顧，和他理念相符，「既然做地方父母官、那就要替大家好好的做事！」

宋楚瑜強調自己從來沒有變色過，但要跳出顏色，唯有出色人物、台灣才有起色，鄭文燦不分藍綠、只講是非，只為鄉親好好做事，他直言和鄭文燦「同框」非常難得，大家放下藍綠，真正為台灣、為鄉親、為桃園未來的發展，一起共同努力打造美好的明天。

鄭文燦也感謝宋楚瑜，笑說宋是民主政治、建設台灣、疼惜人民、堅持民主、兩岸追求和平發展最好典範，新聞局終身成就獎實至名歸，敬佩他把人民事情當自己的事情，這也是鄭文燦的從政初心跟典範。

鄭文燦也笑言有支持者讚他越來越像宋楚瑜，但他謙虛說沒那麼厲害，但會以宋的工作精神跟初心把桃園照顧好，從宋楚瑜模式進化到鄭文燦模式，超越對立、翻轉桃園，呼籲選民「正派執政，請選鄭文燦；正派問政，請選林國政」，一起讓桃園變更好。

(中時 )